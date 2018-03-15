Новости Общество

Все видео этой рубрики
15 марта 201812:30 Игорь Кожевин

Владимир Путин – о покушениях, пиве и первой машине

Читайте нас в Telegram

В Интернете опубликована вторая часть документального фильма "Путин", которую снял политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов. Фильм выложил на своих страницах в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" автор и ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев. Первая часть картины появилась в Интернете в прошлое воскресенье, и уже в первые часы набрала миллионы просмотров. Во второй части — еще больше интересных фактов. Кто и когда готовил покушения на российского лидера? И как Владимир Путин едва не стал таксистом?

"Будь мягче к людям, хочешь быть мудрей, не делай больно мудростью своей", — формулируя один из своих жизненных принципов, Омара Хайяма Путин еще не цитировал. Вообще в этом фильме много такого, о чем раньше мало кто знал. По разным причинам.

"Известно, что российский президент любит пить немецкое пиво. И иногда у нас появляется возможность совершить обмен. Я, например, получила очень хорошую копченую рыбу", — так Ангела Меркель дополнила слова Путина из только вышедшего анонса этой части фильма.

- Кстати говоря, мне от Ангелы время от времени несколько бутылочек радебергского пива

- Ангелы Меркель?

- Да. Если приезжаю она меня всегда спрашивает: "Чего тебе приготовить?" Потом говорит: "Нет, знаю – "Радебергер".

Путин рассказывает о работе в Германии. Фотографии того времени — из все еще нерассекреченного альбома тогдашнего начальника Путина полковника Лазаря Матвеева. В фильме — дом, где жили Путины в Дрездене, любимое кафе, место службы — особняк КГБ, куда 5 декабря 89-го пришли демонстранты. До этого они уже взяли штурмом управление МГБ Дрездена. Требовали архивы.

"Я вышел к людям, спросил, чего бы они хотели. Они сказали, что хотели бы досмотреть здание. Я ответил, что это здание принадлежит Советской армии, и оно не подлежит досмотру в соответствии с межправсоглашением", — рассказывает Путин.

"Он заговорил на беглом немецком. Толпа не ожидала такого и, конечно же, испугалась решительности этого офицера", — вспоминает Зигфрид Даннат-Грабс, житель Дрездена.

"У него было умение беседовать с людьми, ладить, я подчеркиваю, с людьми", — говорит Лазарь Матвеев, руководитель Советской разведгруппы в Дрездене, представитель КГБ СССР при МГБ ГДР в 1980-х годах.

Путин не будет беседовать и не пойдет на компромисс только в том случае, если это террористы. Один из самых тяжелых моментов — захват театрального центра на Дубровке. Около тысячи заложников.

"В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и прямо на Красной площади расстреливать их, выбрасывая тела на улицу", — рассказывает Путин.

Было решено по вентиляции запустить газ, компоненты которого используются при анестезии, войти внутрь и уничтожить террористов, угрожавших взорвать зал.

"Начали контролировать визуально, что там происходит в зале. Потом просто реально начали потихонечку лобзиком тихо-тихо выпиливать нужные места, — вспоминает глава государства. — Где-то ночью мне директор ФСБ позвонил, когда уже наступил срок штурма, доложил, что газ пустили, но он не работает. Ждать было невозможно. Я задал вопрос директору ФСБ: "Группа готова?". "Готова". Я спросил: "Они пойдут? Ребята пойдут без этого газа?". Он сказал: "Пойдут. Если прикажете — пойдут". Я ему сказал: "Начинайте".

Уже после интервью, без микрофонов, Путин рассказал, что, отдав приказ начать штурм, он пошел в ту часть Первого корпуса Кремля, которая еще в старые времена была переделана в часовню. И там, оставшись один, впервые в жизни встал перед иконами на колени. Через какое-то время президенту доложили: газ подействовал, штурм начался.

Из телеобращения Владимира Путина 26 октября 2002 года: "Мы не смогли спасти всех. Простите нас. Этот враг силен и опасен, бесчеловечен и жесток. Это международный терроризм. У них нет будущего. А у нас — есть".

Первое покушение на Путина, о котором стало известно, готовилось произойти в Баку. Конец 2000-го. Террористы были внедрены через так называемые гуманитарные миссии в поддержку Ичкерии. Но гражданина Ирака выдал звонок Хаттаба. Взорвать планировали плиты надгробий на Аллее Героев.

Сработали спецслужбы двух стран, а после переговоров с Гейдаром Алиевым отношения России и Азербайджана стали развивать активнее. За что Путина ценят такие гранды мировой политики, как Шредер и Берлускони, в фильме они рассказывают сами.

Сильвио Берлускони : "Владимир совершенная противоположность тому, как его описывают западные СМИ. Они описывают его как человека способного, но холодного, циничного. Совершенно не похоже на то, какой на самом деле Владимир".

Герхард Шредер: "Мы вдвоем не забыли, откуда мы родом. Но поэтому мы и знаем, чему мы принадлежим, а именно к людям, которые в похожей ситуации, в которой были мы. Это весьма кстати в политике, когда в прежней жизни не все было легко".

Путин показал Бушу свою первую машину – "Запорожец", которую мама выиграла в лотерею и которую родители могли и продать.

"Неудобно под камеру такие вещи говорить, но я все-таки скажу. Жили в одной комнате, в коммунальной квартире, на пятом, последнем, этаже. Иногда крыша протекала. Без всяких условий. У нас даже душа не было там. Очень хорошо помню этот семейный совет, когда мама с папой сидели и думали, что с этим делать. И вдруг мама говорит: "Возьмем машину. Пусть сынок ездит на машине". Вы понимаете, что это значило для моих родителей? Я даже не знал, на что бензин будем покупать на эту машину. Но все-таки они приняли это решение. Удивительно", — рассказывает президент

На месте своих родителей он, вероятно, поступил бы так же. Путин вспоминает время, когда после проигрыша Собчака остался без работы: "Я уж, честно сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать. Я не шучу. Серьезно. Дети маленькие — кормить надо".

И это при том, что к новому мэру Яковлеву звали. Но тогда Путин произнес фразу, которую и сегодня все ее слышавшие помнят.

"Ответил так на это приглашение: "Лучше быть расстрелянным за преданность, чем повешенным за предательство", — рассказал Игорь Сечин, главный исполнительный директор ПАО "НК Роснефть", в 1998-2008 годах заместитель руководителя администрации президента РФ.

На вопрос, можно ли с Путиным спорить, большинство отвечают так: можно попробовать, если есть железные аргументы. Но результат все расставляет на свои места. Иногда результат можно взвесить.

- Только ленивый в нашей стране не обсудил ваш тувинский улов. Все-таки, какой длины-то щука была?

- Вот такая, наверное, — показал Путин. — Я знаю, что есть сомнения по поводу веса в 20 килограмм, но взвешивали на моих глазах, вряд ли кто-нибудь там снизу гирьку привешивал.

- Когда кто-то начинает говорить о том, что подсаживают ему щук под водой...

- Чтобы подсаживать, в такую даль ехать не надо. Ну вот здесь, на Москва-реку, сел, лодка и снизу тебе подсаживают, что мотаться-то? – говорит министр обороны России Сергей Шойгу.

Если в этой лексике, то все окружающие Путина знают: президент не любит, когда подсаживают, предпочитает мотаться, потому что знает — иначе в России нельзя.

 

Сейчас

11:55

Панамская фирма Mossack Fonseca прекращает существование

11:40

В 2019 году Россия запустит миссию на Марс

11:35

МИД РФ примет ответные меры против Великобритании

11:06

Верховный суд переедет в Санкт-Петербург

10:56

На Савеловском направлении остановились поезда

10:53

У моста МЦК нашли подозрительные цилиндры

10:45

В Сети появилась вторая часть фильма "Путин"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Сечин: Путин предпочел быть расстрелянным за преданность

Сечин: Путин предпочел быть расстрелянным за преданность

32 минуты назад
Проститься с Олегом Павловичем пришли тысячи его поклонников

Проститься с Олегом Павловичем пришли тысячи его поклонников

18 минут назад
Слитки Доре: драгметаллы рассыпались над Якутском из-за неправильной фиксации груза

Слитки Доре: драгметаллы рассыпались над Якутском из-за неправильной фиксации груза

15 минут назад
Абсолютно сумасшедшие обвинения: МИД РФ примет ответные меры против Великобритании

Абсолютно сумасшедшие обвинения: МИД РФ примет ответные меры против Великобритании

1 час назад
"Панамское досье": Mossack Fonseca прекращает существование

"Панамское досье": Mossack Fonseca прекращает существование

38 минут назад
Жириновский хочет быть верховным правителем России

Жириновский хочет быть верховным правителем России

17 минут назад
Нужна помощь: Сашу Хонина спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Хонина спасет срочная операция на позвоночнике

12.03.2018 09:25
Путин рассказал, как утихомирил толпу в Дрездене

Путин рассказал, как утихомирил толпу в Дрездене

38 минут назад
Отчим признался в убийстве пропавшей в Сочи девочки

Отчим признался в убийстве пропавшей в Сочи девочки

2 часа назад
Опрокинувшаяся фура с колой заблокировала Дмитровское шоссе

Опрокинувшаяся фура с колой заблокировала Дмитровское шоссе

1 час назад
YouTube-канал "Русские сериалы" получил золотую кнопку

YouTube-канал "Русские сериалы" получил золотую кнопку

18 минут назад
Следующий Mitsubishi Outlander породнится с Nissan X-Trail

Следующий Mitsubishi Outlander породнится с Nissan X-Trail

38 минут назад
Шредер: мы похожи, Путин рос в коммуналке с крысами, я - в бараке без электричества

Шредер: мы похожи, Путин рос в коммуналке с крысами, я - в бараке без электричества

43 минуты назад
Убийца из Улан-Удэ оставил свой номер на пакете с отрезанной головой жертвы

Убийца из Улан-Удэ оставил свой номер на пакете с отрезанной головой жертвы

47 минут назад
В 2019 году Россия запустит миссию на Марс

В 2019 году Россия запустит миссию на Марс

56 минут назад
Путин планировал работать таксистом в Петербурге

Путин планировал работать таксистом в Петербурге

1 час назад
Ранние предки млекопитающих всё же бродили бок о бок с динозаврами

Ранние предки млекопитающих всё же бродили бок о бок с динозаврами

1 час назад
Болельщики пронесли российские флаги на Паралимпиаду

Болельщики пронесли российские флаги на Паралимпиаду

1 час назад
Объявлены цены на новый BMW X4

Объявлены цены на новый BMW X4

1 час назад
"Яндекс" встроил "Алису" в браузер для компьютеров

"Яндекс" встроил "Алису" в браузер для компьютеров

2 часа назад
ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

2 часа назад
Мэй не видит грабли, оставленные Блэром

Мэй не видит грабли, оставленные Блэром

2 часа назад
ЖКХ под наблюдением: потребление воды, тепла и света будут контролировать в онлайн-режиме

ЖКХ под наблюдением: потребление воды, тепла и света будут контролировать в онлайн-режиме

2 часа назад
Шон Бин наконец рассказал, что Нэд Старк прошептал перед смертью

Шон Бин наконец рассказал, что Нэд Старк прошептал перед смертью

2 часа назад
От "Пластилинок" до "Суворова": все о новых проектах "Союзмультфильма"

От "Пластилинок" до "Суворова": все о новых проектах "Союзмультфильма"

2 часа назад
В России изменится дорожная разметка

В России изменится дорожная разметка

2 часа назад
На мусорном полигоне в подмосковном Клину идет экстренная дегазация

На мусорном полигоне в подмосковном Клину идет экстренная дегазация

3 часа назад
9 самых дорогих городов для жизни

9 самых дорогих городов для жизни

3 часа назад
Telegram Павла Дурова присоединился к антироссийским санкциям

Telegram Павла Дурова присоединился к антироссийским санкциям

3 часа назад
Презумпция виновности в действии: дело Скрипаля обсудили в Собвезе ООН

Презумпция виновности в действии: дело Скрипаля обсудили в Собвезе ООН

3 часа назад
Зубная паста не помогает защитить эмаль

Зубная паста не помогает защитить эмаль

3 часа назад
Все допинг-пробы российских паралимпийцев чисты

Все допинг-пробы российских паралимпийцев чисты

3 часа назад
Директор ПАОКа: Саввиди просто забыл снять пистолет

Директор ПАОКа: Саввиди просто забыл снять пистолет

4 часа назад
Versace отказался от натурального меха при создании одежды

Versace отказался от натурального меха при создании одежды

5 часов назад
Украинцы бегут на заработки в Польшу, но поляки таким работникам не рады

Украинцы бегут на заработки в Польшу, но поляки таким работникам не рады

5 часов назад
Российские керлингисты переиграли сборную Швейцарии на Паралимпиаде-2018

Российские керлингисты переиграли сборную Швейцарии на Паралимпиаде-2018

6 часов назад
Пилоты самолета ВМС США, рухнувшего во Флориде, погибли

Пилоты самолета ВМС США, рухнувшего во Флориде, погибли

7 часов назад
Число жертв землетрясения в Папуа - Новой Гвинее выросло до 125

Число жертв землетрясения в Папуа - Новой Гвинее выросло до 125

7 часов назад
СМИ: ФИФА паникует из-за возможного бойкота чемпионата мира-2018

СМИ: ФИФА паникует из-за возможного бойкота чемпионата мира-2018

8 часов назад
Благодаря антироссийской пропаганде турпоток из США в РФ вырос на четверть

Благодаря антироссийской пропаганде турпоток из США в РФ вырос на четверть

9 часов назад
Опоздавшая на рейс пассажирка набросилась с кулаками на сотрудницу "Аэрофлота"

Опоздавшая на рейс пассажирка набросилась с кулаками на сотрудницу "Аэрофлота"

12 часов назад
Ксения Собчак расплакалась на дебатах и пожаловалась в ЦИК

Ксения Собчак расплакалась на дебатах и пожаловалась в ЦИК

15 часов назад
Жизнь как достижение: Стивен Хокинг не боялся черных дыр и темноты

Жизнь как достижение: Стивен Хокинг не боялся черных дыр и темноты

15 часов назад
Режиссер, даривший мечты: ушел из жизни Леонид Квинихидзе

Режиссер, даривший мечты: ушел из жизни Леонид Квинихидзе

15 часов назад
Сын Вячеслава Шалевича обвиняет его вдову в подделке завещания

Сын Вячеслава Шалевича обвиняет его вдову в подделке завещания

18 часов назад
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

20 часов назад
Валентина Титова о разводе с Владимиром Басовым: "Я выбросилась из горящего танка"

Валентина Титова о разводе с Владимиром Басовым: "Я выбросилась из горящего танка"

21 час назад
Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

13.03.2018 10:14
"Неделя Ирландии" в Москве: кинопоказы, шоу и гастрономический фестиваль

"Неделя Ирландии" в Москве: кинопоказы, шоу и гастрономический фестиваль

21 час назад