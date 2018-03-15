Владимир Путин – о покушениях, пиве и первой машине

Владимир Путин – о покушениях, пиве и первой машинеЧитайте нас в Telegram
В Интернете опубликована вторая часть документального фильма "Путин", которую снял политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов. Фильм выложил на своих страницах в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" автор и ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев. Первая часть картины появилась в Интернете в прошлое воскресенье, и уже в первые часы набрала миллионы просмотров. Во второй части — еще больше интересных фактов. Кто и когда готовил покушения на российского лидера? И как Владимир Путин едва не стал таксистом?
"Будь мягче к людям, хочешь быть мудрей, не делай больно мудростью своей", — формулируя один из своих жизненных принципов, Омара Хайяма Путин еще не цитировал. Вообще в этом фильме много такого, о чем раньше мало кто знал. По разным причинам.
"Известно, что российский президент любит пить немецкое пиво. И иногда у нас появляется возможность совершить обмен. Я, например, получила очень хорошую копченую рыбу", — так Ангела Меркель дополнила слова Путина из только вышедшего анонса этой части фильма.
- Кстати говоря, мне от Ангелы время от времени несколько бутылочек радебергского пива
- Ангелы Меркель?
- Да. Если приезжаю она меня всегда спрашивает: "Чего тебе приготовить?" Потом говорит: "Нет, знаю – "Радебергер".
Путин рассказывает о работе в Германии. Фотографии того времени — из все еще нерассекреченного альбома тогдашнего начальника Путина полковника Лазаря Матвеева. В фильме — дом, где жили Путины в Дрездене, любимое кафе, место службы — особняк КГБ, куда 5 декабря 89-го пришли демонстранты. До этого они уже взяли штурмом управление МГБ Дрездена. Требовали архивы.
"Я вышел к людям, спросил, чего бы они хотели. Они сказали, что хотели бы досмотреть здание. Я ответил, что это здание принадлежит Советской армии, и оно не подлежит досмотру в соответствии с межправсоглашением", — рассказывает Путин.
"Он заговорил на беглом немецком. Толпа не ожидала такого и, конечно же, испугалась решительности этого офицера", — вспоминает Зигфрид Даннат-Грабс, житель Дрездена.
"У него было умение беседовать с людьми, ладить, я подчеркиваю, с людьми", — говорит Лазарь Матвеев, руководитель Советской разведгруппы в Дрездене, представитель КГБ СССР при МГБ ГДР в 1980-х годах.
Путин не будет беседовать и не пойдет на компромисс только в том случае, если это террористы. Один из самых тяжелых моментов — захват театрального центра на Дубровке. Около тысячи заложников.
"В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и прямо на Красной площади расстреливать их, выбрасывая тела на улицу", — рассказывает Путин.
Было решено по вентиляции запустить газ, компоненты которого используются при анестезии, войти внутрь и уничтожить террористов, угрожавших взорвать зал.
"Начали контролировать визуально, что там происходит в зале. Потом просто реально начали потихонечку лобзиком тихо-тихо выпиливать нужные места, — вспоминает глава государства. — Где-то ночью мне директор ФСБ позвонил, когда уже наступил срок штурма, доложил, что газ пустили, но он не работает. Ждать было невозможно. Я задал вопрос директору ФСБ: "Группа готова?". "Готова". Я спросил: "Они пойдут? Ребята пойдут без этого газа?". Он сказал: "Пойдут. Если прикажете — пойдут". Я ему сказал: "Начинайте".
Уже после интервью, без микрофонов, Путин рассказал, что, отдав приказ начать штурм, он пошел в ту часть Первого корпуса Кремля, которая еще в старые времена была переделана в часовню. И там, оставшись один, впервые в жизни встал перед иконами на колени. Через какое-то время президенту доложили: газ подействовал, штурм начался.
Из телеобращения Владимира Путина 26 октября 2002 года: "Мы не смогли спасти всех. Простите нас. Этот враг силен и опасен, бесчеловечен и жесток. Это международный терроризм. У них нет будущего. А у нас — есть".
Первое покушение на Путина, о котором стало известно, готовилось произойти в Баку. Конец 2000-го. Террористы были внедрены через так называемые гуманитарные миссии в поддержку Ичкерии. Но гражданина Ирака выдал звонок Хаттаба. Взорвать планировали плиты надгробий на Аллее Героев.
Сработали спецслужбы двух стран, а после переговоров с Гейдаром Алиевым отношения России и Азербайджана стали развивать активнее. За что Путина ценят такие гранды мировой политики, как Шредер и Берлускони, в фильме они рассказывают сами.
Сильвио Берлускони : "Владимир совершенная противоположность тому, как его описывают западные СМИ. Они описывают его как человека способного, но холодного, циничного. Совершенно не похоже на то, какой на самом деле Владимир".
Герхард Шредер: "Мы вдвоем не забыли, откуда мы родом. Но поэтому мы и знаем, чему мы принадлежим, а именно к людям, которые в похожей ситуации, в которой были мы. Это весьма кстати в политике, когда в прежней жизни не все было легко".
Путин показал Бушу свою первую машину – "Запорожец", которую мама выиграла в лотерею и которую родители могли и продать.
"Неудобно под камеру такие вещи говорить, но я все-таки скажу. Жили в одной комнате, в коммунальной квартире, на пятом, последнем, этаже. Иногда крыша протекала. Без всяких условий. У нас даже душа не было там. Очень хорошо помню этот семейный совет, когда мама с папой сидели и думали, что с этим делать. И вдруг мама говорит: "Возьмем машину. Пусть сынок ездит на машине". Вы понимаете, что это значило для моих родителей? Я даже не знал, на что бензин будем покупать на эту машину. Но все-таки они приняли это решение. Удивительно", — рассказывает президент
На месте своих родителей он, вероятно, поступил бы так же. Путин вспоминает время, когда после проигрыша Собчака остался без работы: "Я уж, честно сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать. Я не шучу. Серьезно. Дети маленькие — кормить надо".
И это при том, что к новому мэру Яковлеву звали. Но тогда Путин произнес фразу, которую и сегодня все ее слышавшие помнят.
"Ответил так на это приглашение: "Лучше быть расстрелянным за преданность, чем повешенным за предательство", — рассказал Игорь Сечин, главный исполнительный директор ПАО "НК Роснефть", в 1998-2008 годах заместитель руководителя администрации президента РФ.
На вопрос, можно ли с Путиным спорить, большинство отвечают так: можно попробовать, если есть железные аргументы. Но результат все расставляет на свои места. Иногда результат можно взвесить.
- Только ленивый в нашей стране не обсудил ваш тувинский улов. Все-таки, какой длины-то щука была?
- Вот такая, наверное, — показал Путин. — Я знаю, что есть сомнения по поводу веса в 20 килограмм, но взвешивали на моих глазах, вряд ли кто-нибудь там снизу гирьку привешивал.
- Когда кто-то начинает говорить о том, что подсаживают ему щук под водой...
- Чтобы подсаживать, в такую даль ехать не надо. Ну вот здесь, на Москва-реку, сел, лодка и снизу тебе подсаживают, что мотаться-то? – говорит министр обороны России Сергей Шойгу.
Если в этой лексике, то все окружающие Путина знают: президент не любит, когда подсаживают, предпочитает мотаться, потому что знает — иначе в России нельзя.
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