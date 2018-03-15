Слитки Доре: драгметаллы рассыпались над Якутском из-за неправильной фиксации груза

Грузовой самолет Ан-12 авиакомпании "Нимбус", у которого оторвалась створка грузового люка при взлете из аэропорта "Якутск", вез груз серебра, передает "Интерфакс".

На борту находились слитки серебра. Всего около 200 слитков драгоценного металла. Часть груза оказалась на взлетно-посадочной полосе. 9 тонн драгметаллов в слитках — рассыпалась. Однако материального ущерба не причинено.

По данным СКР, часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе. Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств. Ведется доследственная проверка данного факта.

Самолет следовал по маршруту "рудник Купол — Красноярск" (на аффинаж) с дозаправкой в Якутске. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Маган города Якутска. Рассыпавшиеся слитки Доре (сплав золота и серебра) перевозились с рудника Купол на Чукотке.

По предварительным данным, причиной авиационного происшествия стала неправильная фиксация груза. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным пресс-службы аэропорта, самолет был исправен и подготовлен к полету. К рейсу его готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. Они проверили его перед вылетом и заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна.