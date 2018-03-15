Жириновский хочет быть верховным правителем России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает переименовать должность президента России в верховного правителя или председателя страны.

В своем Telegram-канале Жириновский отметил, что переименование лидера страны на русский манер станет символическим шагом, подчеркивающим суверенитет России.

"Например, председатель, а лучше верховный правитель. Всем понятно и звучит мощно", — написал политик.

Должность президента СССР была учреждена 15 марта 1990 года, напомнил Жириновский, и, по его мнению, "это была какая-то странная попытка американизировать нашу страну".

"Думали, что если сменить вывеску, то и суть поменяется. Для этого выбрали абсолютно нерусский термин", — отметил лидер ЛДПР.

18 марта в России состоятся выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь человек, в том числе и Владимир Жириновский.