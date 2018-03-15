YouTube-канал "Русские сериалы" получил золотую кнопку

YouTube-канал "Русские сериалы" получил золотую кнопкуЧитайте нас в Telegram
У YouTube-канала "Русские сериалы" уже миллион подписчиков! Знаковой отметки канал достиг 13 марта. Таким образом, холдинг ВГТРК станет обладателем уже второй золотой кнопки (первую получил YouTube-каналом "Россия 24" в ноябре прошлого года).
Пользователи могут смотреть любимые сериалы круглосуточно, бесплатно и в высоком качестве. Это обеспечивает устойчивый приток новых подписчиков: чуть более чем за полгода, канал удвоил свою аудиторию (20 июля 2017 года был преодолен полумиллионный рубеж).
Сейчас на канале доступно более 1600000 видеороликов. Он является уверенным лидером среди сериальных каналов по общему времени просмотра в российском сегменте Youtube.
На канале собраны самые рейтинговые картины и премьерные сериалы. Среди лидеров по просмотрам — "Морозова" и "Черная кровь", вышедшие в 2017 году. Также зрители любят сериалы, уже ставшие классикой: "Бригада" и "Верни мою любовь" — в пятерке лидеров.
Мужская аудитория канала достигает 40%. При этом около 30% зрителей в возрасте от 25-34 лет, а возрастные категории 24-44 лет и 18-24 лет имеют по 20% от общей аудитории. Разумеется, большинство зрителей канала из России. Однако, как показывают данные с ресурса Kedoo Analytics, у канала есть и своя аудитория за границей — доля просмотров превышает 50% (среди лидеров Украина, Белоруссия и Казахстан). Также контент канала интересен жителям Германии (4,4 %) и США (3,4%).
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