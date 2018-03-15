Жители Якутска бросились на поиски упавших с неба золотых слитков

На борту устроившего "золотой дождь" над Якутском самолета Ан-12 находилось около 9,3 тонны драгоценного металла в 20-килограммовых слитках, уточнила пресс-служба СКР. Груз рассыпался не только на взлетно-посадочной полосе аэропорта, но и по пути к поселку Маган, что в 24 километрах от столицы Якутии. Очевидцы сняли на видео, как местных жителей охватила золотая лихорадка.

Рейс №9297 авиакомпании "Нимбус" вылетел из Якутска в 12:51, однако до Красноярска он не долетел — во время набора высоты у самолета оторвало часть рампы — створку грузового люка, которая упала в районе авторынка. По предварительным данным, причиной инцидента стала неправильная фиксация груза. За крепление отвечал сам экипаж, остановившийся в Якутске на дозаправку.

В настоящее время собраны 172 слитка, принадлежащих Чукотской горно-геологической компании. Сколько еще золота выпало по пути в Маган, ни перевозчик, ни оперативные службы не уточняют. Тем временем местные жители активно прочесывают местность в поисках "небесных даров".

В результате инцидента никто из людей не пострадал.