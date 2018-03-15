Авиадебоширов будут штрафовать на 50 тысяч

Российское правительство планирует повысить административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. Штрафы вырастут до 50 тысяч рублей, нарушителю также может грозить арест до 15 суток, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Штрафы за авиадебоширство вырастут в разы. Глава кабмина напомнил, что воздушный транспорт – источник повышенной опасности, а правонарушения на борту самолетов не редкость.

"В Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья об ответственности за мелкое хулиганство на всех видах транспорта", — отметил премьер.