Кремль: позиция Британии безответственна, есть все признаки провокации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позицию Великобритании по делу экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По его словам, Россия воспринимает ее "с большим недоумением".

Песков напомнил, что позиция Лондона не подкреплена фактически, безответственна и нарушает международное право. Кроме того, в данном деле есть все признаки провокации, а Москва к отравлению не причастна, говорит пресс-секретарь президента РФ.

"Более того: обвинения (в том, что к отравлению якобы причастна Россия) стали звучать даже до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном веществе, что само по себе говорит о присутствии, скажем так, в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России", — цитирует РИА Новости слова Пескова.

Он подчеркнул, что в России, конечно обеспокоены этой ситуацией. "Но будем терпеливо и последовательно доводить свою позицию до международного общественного мнения", — пообещал пресс-секретарь президента РФ.

"Российская сторона не имеет никакого отношения к тому инциденту, который произошел со Скрипалем в Солсбери", — заявил представитель Кремля.

Осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. Правительство Британии утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом "российского" производства.