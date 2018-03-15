Великобритания не передаст России образцы вещества, которым отравили Скрипаля

Великобритания не намерена передавать России образцы вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью одной из радиостанций в четверг.

При этом Джонсон подтвердил, что Великобритания планирует передать образец вещества Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), для проведения собственных тестов.

Великобритания направила приглашение в ОЗХО для проведения досконального расследования инцидента с отравлением Скрипаля, заявил зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

Глава британского кабмина Тереза Мэй заявила об информировании ОЗХО о том, что Россия использовала нервно-паралитическое вещество при отравлении Скрипаля и его дочери Юлии, передает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, 12 марта Т.Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что "с высокой степенью вероятности" Россия причастна к отравлению Скрипаля и его дочери. Власти Росси эти обвинения отрицают.