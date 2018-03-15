Надежду Савченко подозревают в подготовке теракта в Раде и могут арестовать

На Украине депутат Надежда Савченко, к освобождению которой из тюрьмы в России несколько лет назад взывали все депутаты Верховной рады, обвиняется в подготовке теракта в украинском парламенте и может быть арестована.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 15 марта заявил, что Савченко лично планировала уничтожить боевыми гранатами правительственную и должностную ложи Верховной рады, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

По словам Луценко, он намерен ее арестовать, поскольку располагает "неопровержимыми доказательствами". Уже сегодня он внесет в Раду представление на лишение Савченко депутатской неприкосновенности и надеется, что комитет по регламенту Рады рассмотрит его 21 марта, а парламент — 22 марта, передает "Интерфакс".

После подобных обвинений парламент Украины 15 марта уже исключил внефракционного депутата Надежду Савченко из комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Это решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости.

"Савченко рядом своих действий и заявлений не только не поддерживала высокий статус народного депутата, но и всячески пыталась легализировать террористические группировки ЛНР и ДНР личными контактам и заявлениями", — заявил депутат профильного комитета от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

Многие депутаты и ранее критиковали Савченко за встречу с ополченцами в декабре 2017 года в Минске. Она также заявляла, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры.

После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена депутатского мандата. Позже Верховная рада исключила ее также из украинской делегации ПАСЕ.

При этом сама Савченко в ответ на обвинения в ее адрес 15 марта заявила журналистам, что так называемая "оранжевая революция" в 2004 году и Евромайдан в 2013-2014 годах проходили при поддержке Запада, а "не с подачи России".

"Преступления власти, которые она провоцировала и создавала, начались задолго,. И "оранжевая революция", и "революция достоинства" у нас не происходили с подачи РФ. Они происходили при поддержке западного цивилизованного мира", — заявила Савченко.

При этом она напомнила, что после Евромайдана "жизнь людей не улучшилась".

Кроме того, Савченко заявила, что видела, как спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в 2014 году во время Евромайдана приводил снайперов в гостиницу "Украина" в центре Киева, а Луценко (ныне генпрокурор Украины) призывал с трибуны идти в наступление.

"Он обещал, что будет оружие. Я видела, как приехал синий микроавтобус, оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина", — сказала Савченко.

Она также добавила, что "Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть свои преступления", сообщает Страна.ua.