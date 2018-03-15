Надежду Савченко подозревают в подготовке теракта в Раде и могут арестовать

Тема:
Надежда Савченко 21 минута назад
Надежду Савченко подозревают в подготовке теракта в Раде и могут арестоватьЧитайте нас в Telegram
На Украине депутат Надежда Савченко, к освобождению которой из тюрьмы в России несколько лет назад взывали все депутаты Верховной рады, обвиняется в подготовке теракта в украинском парламенте и может быть арестована.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко 15 марта заявил, что Савченко лично планировала уничтожить боевыми гранатами правительственную и должностную ложи Верховной рады, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
По словам Луценко, он намерен ее арестовать, поскольку располагает "неопровержимыми доказательствами". Уже сегодня он внесет в Раду представление на лишение Савченко депутатской неприкосновенности и надеется, что комитет по регламенту Рады рассмотрит его 21 марта, а парламент — 22 марта, передает "Интерфакс".
После подобных обвинений парламент Украины 15 марта уже исключил внефракционного депутата Надежду Савченко из комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Это решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости.
"Савченко рядом своих действий и заявлений не только не поддерживала высокий статус народного депутата, но и всячески пыталась легализировать террористические группировки ЛНР и ДНР личными контактам и заявлениями", — заявил депутат профильного комитета от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.
Многие депутаты и ранее критиковали Савченко за встречу с ополченцами в декабре 2017 года в Минске. Она также заявляла, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры.
После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена депутатского мандата. Позже Верховная рада исключила ее также из украинской делегации ПАСЕ.
При этом сама Савченко в ответ на обвинения в ее адрес 15 марта заявила журналистам, что так называемая "оранжевая революция" в 2004 году и Евромайдан в 2013-2014 годах проходили при поддержке Запада, а "не с подачи России".
"Преступления власти, которые она провоцировала и создавала, начались задолго,. И "оранжевая революция", и "революция достоинства" у нас не происходили с подачи РФ. Они происходили при поддержке западного цивилизованного мира", — заявила Савченко.
При этом она напомнила, что после Евромайдана "жизнь людей не улучшилась".
Кроме того, Савченко заявила, что видела, как спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в 2014 году во время Евромайдана приводил снайперов в гостиницу "Украина" в центре Киева, а Луценко (ныне генпрокурор Украины) призывал с трибуны идти в наступление.
"Он обещал, что будет оружие. Я видела, как приехал синий микроавтобус, оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина", — сказала Савченко.
Она также добавила, что "Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть свои преступления", сообщает Страна.ua.
Ранее по теме
-
"Сбежавшая в Россию" Надежда Савченко нашлась в ПАСЕ2 суток назад
-
Савченко высмеяли в Сети за "древних украинцев" и костюм не по размеру20 суток назад
-
Савченко пригрозила властям кровавой расплатой2 месяца назад
-
Савченко "на кураже" сняли на видео4 месяца назад
-
Савченко рассказала, за что благодарна сексу по телефону5 месяцев назад
-
Надежда Савченко попала в аварию5 месяцев назад
Сейчас
Михалков поскользнулся и ударился головой
Картина дня
-
В Интернете опубликована вторая часть фильма "Путин"
- Россия прощается с Табаковым
- Мэй не видит грабли, оставленные Блэром
- Стивен Хокинг. Жизнь как достижение
- Савченко подозревают в подготовке теракта и могут арестовать
Самое читаемое
-
Ксения Собчак расплакалась на дебатах и пожаловалась в ЦИК
- Создатель яда "Новичок" предрек Скипалю и дочери мучительный уход
- "Карамба!": оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину
- Вахтовики избили бойцов Росгвардии в якутском ресторане
- "Это не лебедь, а птеродактиль": в Сети обсуждают фото Волочковой с животиком
Авто.Вести.Ru
-
Новый BMW X4: известны цены в России!
- В России изменится дорожная разметка
- Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
- Nissan показал новый внедорожник Terra со всех сторон
Экономика
-
Орешкин: повышение пенсионного возраста обсуждается
- Криптовалюты накрыла волна продаж
- США: Китай должен сократить торговый профицит
- Торговая война сотрет выгоду от налоговой реформы
- Средний чек жителя России в феврале вырос на 1,3%
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Путин протестировал Крымский мост
- 23 российских дипломата высылаются из Британии
- Шефа ЦРУ могут арестовать в Европе
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Перевернувшаяся фура перекрыла Дмитровское шоссе
- Cотрудники подпольного обменника украли у клиента миллион долларов
- #ЯВыбираюСам: москвичей зовут на выборы
- "Электронный дом": собрания жильцов больше не обязательны
- Пушкинский музей открыл для посетителей кабинет директора
- "Лужники" и "Зарядье" блистают в Каннах
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 причин сказать спасибо Стивену Хокингу
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Трампу хотят показать новое видео - про красоту в играх
- Google и Facebook запрещают рекламу криптовалют
- В какой игре появится Геральт? Самые популярные гипотезы
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"