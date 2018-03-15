Осужденный попытался сбежать из суда в Новосибирске, выпрыгнув из окна. Видео

В сети размещены кадры неудачной попытки побега из здания Центрального районного суда, совершенной в Новосибирске в четверг, 15 марта.

После того как был оглашен приговор мужчина по фамилии Марченко, получивший наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, прыгнул в окно с четвертого этажа.

После приземления и преследования он был задержан подоспевшими судебными приставами, после чего передан полицейским.

"На место вызвали бригаду скорой помощи. Сотрудники конвойной службы установили, что угрозы жизни и здоровью осужденного нет ", — сообщает РИА.