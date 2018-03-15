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Археология и история 20 минут назад

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15 марта 201813:51 Мария Мясникова

То, чего не может быть: загадка римского кладбища в Голландии

Одна из находок на римском кладбище возле деревни Беммель. Кадр из видео Rijkswaterstaat / Vimeo
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Голландские археологи сделали очень необычное и, без преувеличения, загадочное открытие: на поле возле деревни Беммель ученые нашли то, чего там быть не могло.

Поводом для исследований стало строительство нового участка дороги А15 в провинции Гелдерланд. Раскопки начались еще в прошлом году и велись тайно, чтобы не привлекать внимания черных копателей. О своем открытии археологи объявили только сейчас, когда все находки были вывезены и подготовка к строительству завершена.


Работа археологов, маскирующихся под строителей, на поле возле деревни Беммель. Кадр из видео Rijkswaterstaat / Vimeo

В конце 2017-го археологи прошлись по участку с металлодетектором, получили сильный сигнал и заложили пробные шурфы. Углубившись в землю всего на полметра, они обнаружили захоронения – общим числом 48. Все оказались римскими, датировка – II-III век нашей эры. В шести могилах сохранились каменные погребальные урны-саркофаги, четыре из них в прекрасном состоянии.

Для Голландии случай беспрецедентный: здесь впервые нашли такое количество погребальных урн в одном месте. Среди останков были даже кости ребенка, это тоже большая редкость.


Погребальная урна-саркофаг из туфа, найденная на римском кладбище рядом с Беммелем. Фото: Rijkswaterstaat

Погребальные дары были размещены в особых «камерах», а не в обычных ямах. Всё говорит о высоком, если не элитном, статусе покойных: среди прощальных даров много предметов роскоши, таких как стеклянные сосуды, бронзовые кувшины, чаши и блюда, а также дорогая «импортная» расписная керамика, сообщает Dutch News.

Личные вещи нечасто попадаются в римских захоронениях, однако на этом кладбище археологи нашли зеркала, ножницы, булавки-фибулы, заколки для волос и даже парфюмерный флакон со всем содержимым. На этом список не заканчивается: самой интересной и неожиданной находкой, по словам археологов, стали фрагменты четырех держателей для пергаментных свитков и каменная надгробная плита с изображением женщины.


Некоторые артефакты, найденные при раскопках римского кладбища рядом с Беммелем. Фото: Rijkswaterstaat

Количество захоронений, качество и разнообразие найденных артефактов – уникальное событие для голландской археологии. Очевидно, что исследователи наткнулись на некрополь римской элиты, проживавшей в Батавии (так эта область называлась в древности). Очевидность и стала камнем преткновения для ученых: загадка некрополя в том, что его здесь быть не должно.

«Пусть мертвеца не хоронят и не сжигают в городе», — гласит один из пунктов «Законов XII таблиц», свода древнеримских норм общего права. Эти законы были составлены на заре Римской республики, в V веке до нашей эры, однако столетия спустя, в эпоху Империи, во II-III веке нашей эры многие еще действовали. Большим приверженцем древнего правового уклада был один из «пяти хороших императоров», Антонин Пий (правил с 138 по 161 год).

Во всяком случае, требование хоронить покойных за пределами поселений и, зачастую, вдоль примыкавших к городам дорог всё еще соблюдалось. Помимо санитарных соображений, так умершие дольше оставались в памяти живых, даже если речь шла о случайных путниках, прочитавших эпитафию на надгробии.

Можно предположить, что найденный археологами некрополь, где на протяжении двух столетий хоронили состоятельных и/или высокопоставленных граждан Рима, был организован в соответствии с древним законом. Проблема в том, что ученым неизвестны какие-либо римские города, поселения или отдельные виллы в этом районе. Ближайший римский город – Ulpia Noviomagus Batavorum, современный Неймеген, до которого от Беммеля 12 км через реку Ваал.  

Археологи подчеркивают, что найденные в захоронениях артефакты  характерны для богатых погребений возле крупных римских городов вроде того же Новиомагуса-Неймегена, либо для могил высокопоставленных представителей Рима в Бельгии, Германии или Франции. Однако никаких подсказок касательно места жительства или происхождения «обитателей» некрополя изучение артефактов не дало.

Так у археологов появилось подозрение, переходящее в уверенность: на кладбище покоятся члены богатой семьи, владевшие поместьем где-то поблизости. Следовательно, рядом с Беммелем могут «прятаться» руины неизвестной науке римской виллы: семейное поместье – наиболее вероятная причина появления большого некрополя в чистом поле.


Современная реконструкция возможного вида кладбища в римскую эпоху. Изображение: Rijkswaterstaat

Ученым осталось подтвердить свою гипотезу дальнейшими исследованиями местности. И если загадочную виллу найдут, она получит титул самой северной римской виллы из всех, найденных на территории Римской империи.

Подобные находки всегда привлекают внимание специалистов и широкой публики. Самый свежий пример – роскошная вилла II века, найденная при строительстве метро в Риме. Ее история не менее загадочная: археологи даже выдвинули гипотезу, что она могла принадлежать главе древнеримской разведки (подробнее в нашем материале «Центурион или шпион: кто владел роскошной виллой, найденной при строительстве римского метро?»).

Любопытно, что в той же местности, рядом с Неймегеном, люди на протяжении 200 лет находили золотые римские монеты. Разгадка этих открытий есть в нашем материале «Находка в саду: голландские археологи рассказали историю последнего золота Рима», и это рассказ о конце римского владычества в Нидерландах.

Следы его начала археологи тоже нашли: об открытии места первого сражения Юлия Цезаря на этих землях мы рассказывали в 2015 году, в статье «Здесь был Цезарь: в Голландии нашли место кровавой резни».

Между кровавым началом и смутным концом уместились жизнь и смерть нескольких поколений богатой семьи, чьи останки 1800 лет покоились в голландской земле. Чтобы «умершие дольше оставались в памяти живых», их историю теперь будут рассказывать современные археологи.

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