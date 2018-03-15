Лавров: дело Скрипаля отражает "безысходство" правительства Великобритании

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения Великобритании в адрес России в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля "хамскими и голословными".

Министр напомнил, что постоянный представитель России при ООН предложил принять документ о необходимости проведения расследования на основе конвенции о запрещении химического оружия, однако представитель Великобритании заблокировал это предложение.

"Поэтому сами судите, что в этой истории движет англичанами и безоговорочно поддержавших их американцами", — сообщил Сергей Лавров, передает телеканал "Россия 24".

По его мнению главы МИД России, дело Скрипаля "отражает, прежде всего, безысходство нынешнего правительства Великобритании".

Осужденный в России за госизмену экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта. Великобритания обвинила в причастности к инциденту Россию. Глава британского кабмина Тереза Мэй накануне объявила о мерах давления на РФ в связи с этим инцидентом, в частности, о высылке дипломатов.