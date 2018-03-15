Россия прощается с Олегом Табаковым. Фотолента

В Москве прощаются с Олегом Табаковым. Один из выдающихся творцов современности, актер, режиссер, педагог, руководитель двух лучших театров страны - Московского художественного и "Табакерки" - Олег Табаков скончался 12 марта. Ему было 82 года, более 60 из них он посвятил профессии.