Банду автоподставщиков задержали на парковке гипермаркета в Королеве

Промышлявшую автоподставами банду мошенников задержали на парковке перед гипермаркетом "Глобус" в подмосковном Королеве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Скрытая камера зафиксировала действия злоумышленников.

Подозреваемыми оказались трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, снимавших квартиры в Монино. Действовали они по отлаженной схеме: с помощью наждачной бумаги наносили царапины на свой автомобиль (в частности, на черный Audi), после чего инсценировали аварию, после чего предлагали якобы виновному в ДТП водителю рассчитаться на месте, без вызова сотрудников ДПС. Сумму компенсации определяли по внешнему виду и поведению жертвы.

Во время подготовки к очередному такому ДТП горе-импровизаторов задержали. У них изъяли несколько автомобилей и четыре радиостанции, с помощью которых они поддерживали связь.

Свою вину мужчины, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности, не признали. Им грозит до пяти лет колонии по статье "Мошенничество", суда подозреваемые будут дожидаться в следственном изоляторе.