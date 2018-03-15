Домашняя арена лондонского "Челси" стадион "Стэмфорд Бридж" будет реконструирован. Последнее препятствие, мешавшее обновлению сооружения, устранено.

Реконструкция "Стэмфорд Брид" с увеличением вместимости трибун в полтора раза, не могла начаться из проживающей по соседству семьи Крэссуэйт. Эта лондонская семья считала, что увеличение трибун отразится на освещенности их квартиры и не девала согласия на реконструкцию. Но руководителя клуба удалось договориться с семьей Крэссуэйт, и все препятствия, мешавшие ремонту, сняты.

Реконструкция "Стэмфорд Бридж" начнется в 2020 году и продлится четыре года. В этот период "Челси" будет принимать соперников на "Уэмбли".