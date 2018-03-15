Путин положил к гробу Табакова бордовые розы

Президент России Владимир Путин пришел проститься с актером Олегом Табаковым. Он возложил бордовые розы к его гробу, а затем подошел к родным Табакова и выразил им соболезнования.

Ранее глава государства направил телеграмму с соболезнованиями. В ней он подчеркнул, что "Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером, творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком" и поистине народным любимцем. Смерть Табакова Путин называл огромной и невосполнимой потерей для всей страны.

Прощание с народным артистом СССР проходит в Московском художественном театре имени Чехова, который он возглавлял, сообщает ТАСС. Туда пришли тысячи человек, в том числе известные люди и высокопоставленные чиновники — мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, артисты Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Вера Алентова и Владимир Меньшов и многие другие.

Олег Табаков скончался 12 марта в Москве после продолжительной болезни. Ему было 82 года. Отпевание актера по желанию семьи будет закрытым, его место не раскрывается. Похоронят Табакова на Центральной аллее Новодевичьего кладбища.