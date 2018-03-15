Genser на грани банкротства: что случилось с одним из крупнейших автодилеров

Один из крупнейших автодилеров России — московская компания Genser — оказалась на грани банкротства. Ее долги, по оценкам экспертов, достигли 12 миллиардов рублей. К сегодняшнему дню уже несколько ключевых партнеров Genser расторгли контракты с фирмой.

Один из крупнейших автосалонов компании Genser. Большая часть кабинетов администрации пустует. Директора, руководителя отдела продаж и даже сотрудников клиентской службы на рабочих местах нет. Специалисты, которые продавали автомобили, начали увольняться несколько недель назад. Сегодня в отделах, где принимали потенциальных покупателей, не осталось ни одного человека. Сервисные подразделения все еще обслуживают клиентов.

"Я позвонил, мне сказали: приезжайте, мы все сделаем. Я приехал", — рассказывает Николай Шерстобитов.

- Пока не увольняемся, видите, работаем.

- А что руководство говорит?

- Надеемся на лучшее.

На подъемниках последние машины — на гарантийное обслуживание автомобили сюда больше не отправляют.

"Уже фактически все понимают, что ничего хорошего здесь не будет", — говорит автомеханик Михаил Филиппов.

Услугами дилера пользовались 17 автопроизводителей, один за другим они расторгают контракты с Genser.

"Сегодня мы пообщались с руководством компании Genser, и была достигнута договоренность о приостановке работы дилерского центра Volvo Car Алтуфьево, который входит в группу компаний Genser", — объясняет Антон Свекольников, директор по связям с общественностью компании-производителя автомобилей.

Проблемы у автодилера начались в конце 2017 года: стали закрываться автосалоны, начались первые разногласия с поставщиками. Все из-за колоссальных долгов — на сегодня Genser не может выплатить банкам около 12 миллиардов рублей.

"Компания Genser Service с конца прошлого года не обслуживает свою задолженность перед нашим банком. В этой связи мы в ближайшее время планируем подать заявление о банкротстве этого автодилера", — заявил Вадим Суховерхов, руководитель управления по работе со СМИ банка ВТБ.

"Компании пытались работать по европейским стандартам с привлечением заемных средств, которые рано или поздно надо возвращать. Очевидно, что возникли проблемы у них. Здесь уже вопрос, наверное, к менеджерам, почему, собственно говоря, вовремя не предприняты были какие-то шаги", — объясняет автоэксперт Юрий Урюков.

Пострадавших клиентов, как в случае с другим банкротом — автодилером "Независимость", пока нет. Соглашения расторгают после тщательной проверки.

"Перед аннуляцией мы удостоверились, что Genser как дилерское предприятие выполнило абсолютно все обязательства перед клиентами и перед нами – дистрибьюторами", — рассказал Роман Скользский, PR-директор компании-производителя автомобилей.

Эксперты считают, что в ближайшее время можно ждать новых банкротств крупных автодилеров — неподъемные кредиты имеют почти все, и далеко не каждый в случае краха сможет выполнить обязательства перед покупателями.