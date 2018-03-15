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15 марта 201814:06

Очевидцы запечатлели на видео впечатляющий "фонтан" посреди улицы в Петербурге

YouTube/Мегаполис

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На пересечении проспекта Испытателей и проспекта Сизова в Приморском районе Санкт-Петербурга "забил" мощный "фонтан", образовавшийся в четверг, 15 марта, в результате коммунальной аварии.

 

Очевидцы произошедшего активно делятся записями произошедшего в соцсетях и обсуждают увиденное.

В результате инцидента в районе ЧП было остановлено движение трамваев, проезжая часть не перекрывалась.

 

Отметим, что подобные аварии в Петербурге происходят всю неделю. Так, прорыв водопровода произошел на Загородном проспекте, а чуть позже менее внушительные "фонтаны" образовались на Авиационной улице и Лермонтовском проспекте.

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