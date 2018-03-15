Женщины лучше контролируют себя, но быстрее спиваются

Женщины лучше контролируют себя, но быстрее спиваютсяЧитайте нас в Telegram
Команда американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что женщины хуже мужчин справляются с различными зависимостями. При этом у представительниц прекрасного пола больше шансов не пристраститься к алкоголю или наркотикам, сообщает NCBI.
Американские исследователи утверждают, что активным курильщицам сложнее отказаться от вредной привычки, чем злоупотребляющим сигаретами мужчинам. Кроме того, женщины склонны активнее мужчин увеличивать дозу алкоголя или наркотиков, если они попадают в круг зависимых.
При этом, утверждают коллеги американцев из Австралии, у женщин лучше развит самоконтроль. Таким образом, в их случае вероятность стать зависимыми меньше, чем у мужчин.
Исследователи с Зеленого континента провели эксперимент, в ходе которого несколько десятков мужчин и женщин прошли тест на реакцию и обучаемость.
Сначала участники обеих полов шли вровень, однако, когда испытуемых попросили не просто оперативно среагировать на сигналы монитора, но сделать это правильно, женщины справились успешнее, так как лучше себя контролировали.
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