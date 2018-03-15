В Петербурге 14 семиклассников госпитализированы после употребления неизвестных таблеток

В Петербурге госпитализированы 14 учеников школы номер 97, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по образованию.

По предварительным данным, причиной отравления стали таблетки, которые в школу принесла одна из семиклассниц и угостила ими одноклассников.

Проверку по факту отравления детей проводит полиция, таблетки изъяты и отправлены на экспертизу.