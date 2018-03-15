После допроса в СБУ Надежда Савченко заявила, что Украине необходим военный переворот

Тема:
Надежда Савченко 56 минут назад
После допроса в СБУ Надежда Савченко заявила, что Украине необходим военный переворотЧитайте нас в Telegram
В Киеве 15 марта бурно развиваются события вокруг внефракционного нардепа Верховной рады Надежды Савченко. Генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представления на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.
Луценко обвинил Савченко в том, что она лично готовила теракт в Раде — планировала уничтожить боевыми гранатами правительственную и должностную ложи украинского парламента, а затем автоматами добивать выживших депутатов. Луценко заверил, что у него достаточно "неопровержимых доказательств".
Сама депутат, вернувшаяся на днях из Европы в Киев, прибыла 15 марта на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана — офицера-переговорщика, которого задержали с партией оружия на Донбассе. Его обвиняют в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия.
Перед допросом Савченко дала краткий брифинг, на котором, по сути, обвинила нынешние киевские власти в расстрелах людей во время Евромайдана 2013-2014 годов.
Она заявила, что лично видела, как Андрей Парубий (тогда комендант Майдана, теперь — спикер Верховной рады) заводил снайперов в гостиницу "Украина". А Луценко, по ее словам, стал генпрокурором, чтобы скрыть те преступления.
Затем Савченко ушла на допрос в СБУ, призвав ее дождаться. После допроса она вновь обратилась к ожидавшим ее людям.
"Военный переворот в Украине это ожидаемое и, наверное, очень правильное событие", цитирует слова Савченко издание Страна.ua. Ожидается, что вечером 15 марта она выступит на одном из украинских телеканалов.
Ранее грузинские наемники рассказали прессе, что снайперами на Майдане руководили нынешние власти Украины.
Ранее по теме
-
Надежду Савченко подозревают в подготовке теракта в Раде и могут арестовать2 часа назад
-
"Сбежавшая в Россию" Надежда Савченко нашлась в ПАСЕ2 суток назад
-
Савченко высмеяли в Сети за "древних украинцев" и костюм не по размеру20 суток назад
-
Савченко пригрозила властям кровавой расплатой2 месяца назад
-
Савченко "на кураже" сняли на видео4 месяца назад
-
Савченко рассказала, за что благодарна сексу по телефону5 месяцев назад
Сейчас
ФСБ: члены "спящей" ячейки ИГ признались в подготовке терактов
Картина дня
-
В Интернете опубликована вторая часть фильма "Путин"
- Россия прощается с Табаковым
- Мэй не видит грабли, оставленные Блэром
- Стивен Хокинг. Жизнь как достижение
- Савченко подозревают в подготовке теракта и могут арестовать
Самое читаемое
-
Жители Якутска бросились на поиски упавших с неба золотых слитков
- Ксения Собчак расплакалась на дебатах и пожаловалась в ЦИК
- Создатель яда "Новичок" предрек Скипалю и дочери мучительный уход
- Гарем полковника Захарченко делит его деньги и имущество
- Вахтовики избили бойцов Росгвардии в якутском ресторане
Авто.Вести.Ru
-
Новый BMW X4: известны цены в России!
- В России изменится дорожная разметка
- Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
- Nissan показал новый внедорожник Terra со всех сторон
Экономика
-
Орешкин: повышение пенсионного возраста обсуждается
- Криптовалюты накрыла волна продаж
- США: Китай должен сократить торговый профицит
- Торговая война сотрет выгоду от налоговой реформы
- Средний чек жителя России в феврале вырос на 1,3%
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Путин протестировал Крымский мост
- 23 российских дипломата высылаются из Британии
- Шефа ЦРУ могут арестовать в Европе
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Перевернувшаяся фура перекрыла Дмитровское шоссе
- Cотрудники подпольного обменника украли у клиента миллион долларов
- #ЯВыбираюСам: москвичей зовут на выборы
- "Электронный дом": собрания жильцов больше не обязательны
- Пушкинский музей открыл для посетителей кабинет директора
- "Лужники" и "Зарядье" блистают в Каннах
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 причин сказать спасибо Стивену Хокингу
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Трампу хотят показать новое видео - про красоту в играх
- Google и Facebook запрещают рекламу криптовалют
- В какой игре появится Геральт? Самые популярные гипотезы
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"