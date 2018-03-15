В Киеве 15 марта бурно развиваются события вокруг внефракционного нардепа Верховной рады Надежды Савченко. Генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представления на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

Луценко обвинил Савченко в том, что она лично готовила теракт в Раде — планировала уничтожить боевыми гранатами правительственную и должностную ложи украинского парламента, а затем автоматами добивать выживших депутатов. Луценко заверил, что у него достаточно "неопровержимых доказательств".

Сама депутат, вернувшаяся на днях из Европы в Киев, прибыла 15 марта на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана — офицера-переговорщика, которого задержали с партией оружия на Донбассе. Его обвиняют в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия.

Перед допросом Савченко дала краткий брифинг, на котором, по сути, обвинила нынешние киевские власти в расстрелах людей во время Евромайдана 2013-2014 годов.

Она заявила, что лично видела, как Андрей Парубий (тогда комендант Майдана, теперь — спикер Верховной рады) заводил снайперов в гостиницу "Украина". А Луценко, по ее словам, стал генпрокурором, чтобы скрыть те преступления.

Затем Савченко ушла на допрос в СБУ, призвав ее дождаться. После допроса она вновь обратилась к ожидавшим ее людям.

"Военный переворот в Украине это ожидаемое и, наверное, очень правильное событие", цитирует слова Савченко издание Страна.ua. Ожидается, что вечером 15 марта она выступит на одном из украинских телеканалов.

Ранее грузинские наемники рассказали прессе, что снайперами на Майдане руководили нынешние власти Украины.