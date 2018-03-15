"Три удара в живот": отчим назвал причину убийства пятилетней падчерицы

Просьба напуганной отсутствием мамы пятилетней девочки включить ей мультфильмы на телефоне обернулась настоящей драмой в Адлерском районе Сочи — отчим до смерти избил падчерицу, спрятал ее тело в лесу, а сам заявил о пропаже ребенка. К поискам были привлечены около тысячи человек, но никому из них увидеть малышку живой более не довелось.

Семья с двумя детьми — пятилетней девочкой и полуторагодовалым мальчиком — перебралась в село Бестужевское в начале минувшей осени. Около шести часов вечера в минувший понедельник, 12 марта, у женщины начались схватки, и ее увезли в роддом, а на хозяйстве в съемной квартире остался 28-летний гражданин Азербайджана Мурад Мирза Оглы Шахмирзаев.

"Около девяти часов я уложил сына спать, а В. продолжала играть. Около 12 часов ночи она попросила у меня телефон, чтобы посмотреть мультики, я отказал, потому что смотрел на мобильнике фильм. У девочки началась истерика, она стала плакать и топотать ногами. Я накричал на нее, тогда В. стала кричать еще сильнее. Тогда я подозвал ее к себе и сказал, что, если истерики не закончатся, то я ее ударю. Она плакать не прекращала. Я стал бить, было три удара в живот. После этого В. развернулась и пошла спокойно в кровать. Я досмотрел фильм и тоже уснул", — рассказал он во время допроса.

Около семи часов утра мужчина проснулся, чтобы покормить сына и прибраться в квартире. По его словам, девочка лежала лицом к стене под одеялом, и он решил ее не трогать.

"Когда часов в 10 пошел будить девочку, дотронулся до нее и понял, что она мертва: руки и ноги были твердыми, также были синими губы. Я перевернул ее на спину, у В. два раза открылась и закрылась челюсть. Живот тоже надулся и посинел. Испугавшись, я с сыном выбежал во двор и стал курить. Пока думал, что делать и как быть, выкурил пачку. В дом зайти боялся, понимал, что скорую вызывать поздно, так как она мертва", — признался Мурад.

Около 16 часов дня он позвонил своей гражданской супруге, которая к тому моменту уже родила, и сообщил, что девочка пропала, после чего отдал сына соседям, а сам переступил порог родной квартиры. Окоченевшее тело мужчина засунул в мусорный пакет, а его — в спортивную сумку. Туда же он положил одежду и красные босоножки ребенка.

"Вышел из дома и пошел по тропинке, ведущей к ручью. Там была яма, в которую я положил сумку, а сверху закидал ее камнями, чтобы не было видно. После направился домой. А когда узнал, что соседка подняла шум по поводу пропажи В., испугался и выключил телефон. А потом пошел пешком в соседний поселок Чайсовхоз. Затем вызвал такси и попросил довезти меня до ближайшего хостела. Там я лег спать. А утром 14 марта ко мне в дверь постучали сотрудники полиции", — завершил повествование отчим.

За убийство малолетней ему может грозить вплоть до пожизненного срока заключения. Назначенная судебно-медицинская экспертиза определит, что именно стало причиной смерти малышки.