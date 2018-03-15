Анастасия Кузьмина – первая в спринте на норвежском этапе Кубка мира

В норвежском Холменколене начался восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первом виде программы – женской гонке на 7,5 километров победу одержала выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина.

Даже промах, допущенный трехкратной олимпийской чемпионкой при стрельбе лежа, не помешал Анастасии Кузьминой выиграть спринт. Старшая сестра Антона Шипулина пробежала семь с половиной километров за 21:31.8 и выиграла гонку. На втором месте белорусская спортсменка Дарья Домрачева, уступившая победительнице 8,9 секунды. На третьем месте украинка Юлия Джима.

Отстрелявшая без промахов Екатерина Юрлова-Перхт заняла седьмое место. На восьмом месте Ульяна Кайшева, не попавшая в цель один раз. Дарья Виролайнен сала 15-й.