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Умер Олег Табаков 46 минут назад

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15 марта 201815:13

Москва пять часов прощалась с Олегом Табаковым

Бобылев Сергей/ТАСС

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Пять часов длилась церемония прощания с Олегом Табаковым в Московском художественном театре имени Чехова. В течение всего этого времени поток людей не иссякал, передает РИА Новости.

Почтить память великого артиста пришел президент России Владимир Путин, актеры Валентин Гафт, Владимир Машков, Сергей Безруков, Светлана Немоляева, Галина Волчек.

Гроб с телом установили на основной сцене МХТ, возле него сидели родственники Табакова – жена Марина Зудина, дочь Мария, сыновья Антон и Павел.

После прощания с артистом Владимир Путин подошел к его вдове, присел рядом и некоторое время разговаривал с ней.

Народный артист России Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой болезни. Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище.

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