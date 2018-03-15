Какие улыбки заставляют людей нервничать

Не все улыбки одинаковы. Учёные выяснили, что на самом деле существует всего три типа улыбок: поощрительные или ободряющие улыбки, улыбки, указывающие на симпатию, и доминирующие улыбки. Последние демонстрируют превосходство перед другими людьми, в эту же категорию можно отнести и снисходительные усмешки.

Как правило, человек, присмотревшись к улыбке и глазам, сможет легко отличить один тип от другого. Но психологам из Висконсинского университета в Мадисоне стало любопытно, как люди будут реагировать на разные улыбки.

По существу, улыбки (в какой бы форме они не проявлялись) являются лишь маленькой частью сложного языка тела человека, и невербальное общение так же важно для людей, как и слова. В связи с этим учёные и захотели получше изучить реакцию людей на улыбки.

Специалисты попросили 90 мужчин записать на камеру короткую речь. Сразу же после записи они посмотрели видео с невербальной реакцией другого человека на их выступление.

Участники эксперимента думали, что реакция критика была записана в тот момент, когда они сами находились перед камерой и рассказывали короткую историю, на самом же деле видео "судьи" было записано заранее.

Задачей рецензентов было блеснуть одной из трёх типов улыбок. В то же время учёные изучали гормональные изменения, возникающие в ответ на увиденную реакцию на свои выступления.

Оказалось, что уровни гормона стресса кортизола увеличились во всех трёх случаях, то есть независимо от типа улыбки критика. Между тем уровни кортизола были в три раза выше у тех участников, которые наблюдали на лицах критиков доминирующие улыбки.

Всё это говорит о том, что человеческий мозг реагирует на мимику даже без голосовых сигналов. По словам учёных, доминирующая улыбка предполагает потенциальную угрозу, поэтому и уровень стресса увеличивается.

Иными словами, мозг участников распознавал снисходительные улыбки как угрозу без каких-либо сопровождающих слов и реагировал на это соответствующим образом.

Впрочем, сами авторы отмечают, что в их работе был ряд недостатков: участниками стали лишь мужчины, выборка испытуемых была небольшой, и у них не было "нейтрального" отклика для сравнений (контрольной группы).

Тем не менее исследователи надеются, что их результаты в будущем помогут при разработке инструмента, который диагностирует состояние здоровья на основе сканирования лиц пациентов.

Результаты исследования авторы работы представили в научном издании Scientific Reports.

К слову, не так давно учёные раскрыли секрет идеальной улыбки. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что широкая улыбка в рекламе не всегда внушает доверие, а фальшивая улыбка не поднимет настроение человеку.