"Отойти в сторону и заткнуться": Захарова прокомментировала слова британского министра обороны

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Отравление Скрипаля 11 минут назад
"Отойти в сторону и заткнуться": Захарова прокомментировала слова британского министра обороныЧитайте нас в Telegram
Russia should go away and shut up, — заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. На эту грубость со стороны Лондона отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее мнению, Лондон в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергия Скрипаля нервничает: Великобритании есть, что скрывать. "А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.
Так грубо министр обороны Великобритании отреагировал на то, что нападки на Россию Москва без ответа не оставит, отмечает РИА Новости. Прежде всего дело касается высылки 23 российских дипломатов из Лондона. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала российских дипломатов "нераскрытыми шпионами". Кроме того, Лондон пригрозил организацией кибератак на Россию.
"Нельзя допускать, чтобы нам кто-то хамил, угрожал, навешивал ярлыки. Если ультиматум нам предъявляют, то, главнокомандующий, направляй Балтийский флот к берегам Британии", — заявил кандидат в президенты России Владимир Жириновский.
Он напомнил, что Никита Хрущев когда-то уже пригрозил британцам двумя ракетами. "Заткнулись вперед на 20 лет", — заявил после этого Жириновский.
В причастности к отравлению 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву. Лондон в недельный срок решил выслать российских дипломатов, приостановить двусторонние контакты с Россией, а также отозвал приглашение на посещение британской столицы главе МИД России Сергею Лаврову. Москва, заявлявшая о своей невиновности в деле Скрипаля, в ответ пообещала выслать британских дипломатов.
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