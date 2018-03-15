ФИФА не интересует состав делегации Англии на чемпионате мира

ФИФА прокомментировала решение о отказе официальных лиц Англии и членов королевской семьи от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу. В главной футбольной организации считают формирование делегаций делом каждой из стран.

В связи с ситуацией вокруг бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что официальная делегация ее страны не приедет в Россию на чемпионат мира. При этом речь не идет о бойкоте соревнований со стороны сборной Англии. Приедут в нашу страну и английские болельщики.

"ФИФА и оргкомитет Россия--2018 абсолютно уверены в том, что все 32 участвующие команды и фанаты со всего мира будут способствовать организации незабываемого события. Что касается административного и дипломатического представительства на Кубке мира ФИФА, каждая страна независимо принимает решение об этом" – цитирует заявление ФИФА агентство Интерфакс.