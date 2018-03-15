Курение приводит к нарушению и даже потере слуха

Курение приводит к нарушению и даже потере слухаЧитайте нас в Telegram
Большинству людей известны самые очевидные негативные последствия курения: возникновение рака (что относится и к электронным сигаретам), нарушение работы мозга, а также повреждение генома.
Команда японских учёных добавила к этому списку ещё один неутешительный пункт: оказалось, вредная привычка связана с ухудшением и даже потерей слуха. По данным специалистов из Японского национального центра глобального здравоохранения и медицины, у курильщиков риск такого нарушения здоровья повышен в среднем на 40% (от 20 до 60%, в зависимости от разных факторов).
В масштабной работе, которая продлилась восемь лет, приняли участие более 50 тысяч человек в возрасте от 20 до 64 лет. На момент начала исследования нарушения слуха у них не наблюдались.
Авторы отмечают, что в работе приняли участие люди, которые никогда не курили, те, кто сумел отказаться от вредной привычки, а также курильщики. В случае с последними учитывалось количество выкуренных в день сигарет.
Ежегодно добровольцы должны были проходить аудиометрическое тестирование, которое помогает выявить изменение остроты слуха и слуховой чувствительности к звуковым волнам различных частот.
Кроме того, участники периодически заполняли анкеты, в которых отвечали на вопросы, касающиеся состояния здоровья. Также специалисты учитывали факторы, которые могли бы повлиять на ухудшение слуха, например, возрастные изменения и повышенный уровень шума на работе.
Обработка и анализ всех полученных данных показали, что в течение восьми лет у 3532 человек начала развиваться высокочастотная глухота (когда слух не различает звуки с частотой более 10 тысяч герц), а ещё у 1575 человек – низкочастотная (когда слух не различает звуки с частотой до 500 герц).
По словам исследователей, риск снижения остроты слуха был тем выше, чем больше сигарет выкуривали люди каждый день. Что же касается тех, кто бросил вредную привычку, у них, напротив, наблюдалось улучшение слуха в течение последующих пяти лет.
"С большим объёмом выборки, длительным периодом наблюдения и объективной оценкой причин потери слуха наше исследование даёт убедительные доказательства того, что курение является независимым фактором риска потери слуха", — добавляет ведущий автор работы Хуаньхуань Ху (Huanhuan Hu).
Его команда отмечает, что связь между курением и потерей слуха пока что изучена недостаточно хорошо; это самое масштабное исследование такого рода. Работа в этом направлении должна быть продолжена, а курильщиков необходимо информировать о новых рисках, связанных с вредной привычкой, заключают специалисты.
Научная статья японских учёных была опубликована в специализированном журнале Nicotine & Tobacco Research.
Напомним, что опасно не только активное и пассивное курение, но даже нахождение в ранее прокуренных помещениях. Также было доказано, что отказаться от курения никогда не поздно: даже в пожилом возрасте можно продлить себе жизнь, отказавшись от сигарет.
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