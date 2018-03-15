"Ми-ми-мишкам" исполняется три года

Российскому анимационному сериалу "Ми-ми-мишки" исполняется три года.

"Ми-ми-мишки" в увлекательной форме рассказывают детям о забавных приключениях неутомимых озорников – бурого медвежонка по имени Кеша и белого мишки по имени Тучка, а также их друзей Цыпы и Лисички. Сериал учит детей настоящей дружбе, любви к природе, доброте, а также умению ладить друг с другом и преодолевать любые препятствия сообща.

Первая серия мультфильма, который создает анимационная студия "Паровоз", вышла на экраны 21 марта 2015 года в проекте "МУЛЬТ в кино". Затем его начали показывать на телеканалах "МУЛЬТ" и "Тлум HD", входящих в группу "Цифровое Телевидение" (ВГТРК и "Ростелеком").

За три года вышло более 100 серий, которые покорили зрителей не только в России, но и по всему миру. Например, за три дня проката в Китае "Ми-ми-мишки" набрали 6 миллионов просмотров на сайте крупнейшего оператора видеостримминга LeEco. Сегодня мультсериал переведен на 10 самых распространенных языков, включая английский, арабский, китайский и хинди.

Мультфильм оценили не только дети, но и профессионалы. В 2016 году "Ми-ми-мишки" завоевали гран-при XXI "Открытого Российского Фестиваля анимационного кино" в Суздале. В том же году на X "Большом фестивале мультфильмов" анимационный сериал победил в зрительском голосовании в номинации "Утренник сериалов с какао и булочкой".

Также по мотивам мультсериала были созданы 7 развивающих игр, которые на свои мобильные устройства скачали более 11 миллионов человек. Самая первая игра для малышей вышла в 2016 году и сразу завоевала две награды: "Лучшее приложение 2016 года в App Store, Россия" и "Лучшее приложение для всей семьи 2016 года в Google Play, Россия". Затем вышло еще шесть игр – "Ми-ми-мишки — Планета Творчества", "Ми-ми-мишки — Большой концерт", став лучшим приложением для детей 2017 года Google Play Worldwide, "Ми-ми-мишки в космосе", "Ми-ми-мишки: Настоящий друг", "Ми-ми-мишки: Мультизнайка", "Ми-ми-мишки: Рисование".

Главные герои мультфильма — Кеша и Белая Тучка – участники ежегодного главного детского фестиваля страны "Мультимир" и "Мультимир. Яркое лето" по всей России. Они участвовали в театрализованном представлении, фотографировались со всеми желающими и помогали детям поверить в сказочный мир. В декабре 2017 года в торговом "Ривьера" в Москве открылся магазин "МУЛЬТ", в котором можно приобрести игрушки, созданные на основе "Ми-ми-мишкек".

В честь трехлетия мультфильма детские каналы "Цифрового Телевидения" устроят целый телемарафон. "Тлум HD" будет показывать мультфильм в субботу, 17 марта – с 06:00 до 18:30 – и продолжит до 21 марта включительно. На телеканале "МУЛЬТ" "День Ми-ми-мишек" стартует 24 марта с 06:00 до 19:00; а 25 марта с 10:00 до 14:00. На телеканале "Мультимузыка" "День Ми-ми-мишек" стартует 21 марта – песни и танцы в компании любимых мультгероев весь день.