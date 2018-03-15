Умная разметка уменьшит пробки на проблемных участках

Сразу несколько важных магистралей в 2018 году расширят за счет так называемой умной разметки. Специалисты определили 50 проблемных участков, где движение можно ускорить без капитальной реконструкции и с минимальными затратами. Где дорожная ситуация уже поменялась, и какие улицы еще планируют разгрузить?

Пролетарский проспект: впервые в Москве на участке от улицы Кантемировская до улицы Москворечье увеличили проезжую часть только за счет разметки. В 2014 с помощью краски и спецтехники вместо 6 полос в обоих направлениях появилось 7 полос. Тогда на полметра подрезали каждую из полос, оставили по 3 метра 25 сантиметров.

Водители интуитивно снижают скорость до безопасной. За 4 года дополнительная полоса на Пролетарском снизила аварийность практически вдвое. На столько же выросла скорость потока. Но главное, появился отдельный поворот с проспекта на улицу Кантемировскую. Именно этот перекресток раньше был основной причиной заторов.

Каждое утро, жалуется Иван, попадает в пробку на МКАДе, когда выезжает из Бутова. Узкий съезд, получивший в народе название "бутылочное горлышко", практически не имеет своей полосы для разгона.

"В этом самом узком месте мы добавим шестую полосу, и выезжающие из района Бутово смогут на ней перестраиваться", — рассказывает Андрей Мухортиков, заместитель начальника ситуационного центра ЦОДД.

Съезд на МКАД расширят за счет обочины. По ней и сейчас ездят некоторые водители, экономя время, но получая штрафы. Усовершенствовать развязку в Бутове в планах этого года.

- Решит это проблему с пробками?

- Ну, наверное, решит. Дороги в Москве — это лотерея.

Чтобы в этой лотерее водитель выигрывал чаще, в этом году за счет переразметки и обочин расширят 50 участков. Дополнительные полосы появятся на Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Каширском, Киевском шоссе. Расширится Кутузовский проспект по направлению из Москвы в область. Реконструкция пройдет и на четырех съездах МКАДа, еще два съезда расширят на Третьем транспортном кольце.

"Москва сейчас может себе позволить реализацию качественных, полноценных, инженерно-продуманных проектов, не во все годы это было так", — объясняет Михаил Блинкин, директор института транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики.

В столице немало грандиозный дорожный строек, которые требуют внушительного финансирования. Но при этом эксперты по-прежнему находят участки, где качественно изменить трафик можно при минимальных затратах. Результаты водители оценят сами.