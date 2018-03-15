После смерти двух мужей и сына актриса Назарова одна воспитывает внучку

После смерти двух мужей и сына актриса Назарова одна воспитывает внучкуЧитайте нас в Telegram
Старшему поколению зрителей Александра Назарова наверняка более всего запомнилась в первом же своем фильме "А если это любовь?" Дети знают ее голос, которым говорят некоторые герои мультфильмов, но наверняка большинству нынешних зрителей она запомнилась по роли Надежды Михайловны — бабушки главной героини в юмористическом сериале "Моя прекрасная няня".
Эта роль открыла череду ее экранных бабушек. На экране Александра Назарова всегда веселая, жизнерадостная. Однако в жизни ее судьба жены и бабушки оказалась значительно трагичнее.
Сейчас 77-летняя актриса одна воспитывает внучку, которая иногда называет ее "мамой", а она молит Бога, чтобы дал ей как можно больше лет жизни. Ведь ей одной надо поднимать внучку.
Назарова родилась в актерской семье и уже в детском возрасте вышла на сцену. Впрочем, вся ее детская жизнь прошла за кулисами.
Первая потеря в ее жизнь пришла в 1963 году. Тогда Александра потеряла отца. Иван Дмитриевич уехал на съемки фильма "Родная кровь". В поезде простыл, началось двустороннее воспаление легких. Заслуженный артист РСФСР умер в городе Мышкин от остановки сердца.
С первым мужем кинооператором Юрием Приходько Александра встретилась на съемках картины "А если это любовь?" Оба были молодыми, о детях не думали, были "все в кино". Через 10 лет пара рассталась. Хотя, говорит Назарова, Приходько любил ее до конца своих дней и даже не ставил штамп в паспорте о разводе.
Но характер у него был непростой, и Назарова, влюбившись в мужчину с юмором и легким характером, ушла к нему. У пары родился сын Митя. Однако ребенок не спас это брак: узнав об изменах мужа, Назарова с ним рассталась.
Она признается, что вернулась бы к первому мужу, но он умер в 37 лет из-за опухоли мозга. Затем убили второго мужа актрисы, и дело это до сих пор считается нераскрытым.
Сына Назарова воспитывала вместе со своей мамой. Мальчик пошел учиться на автослесаря, затем его пришлось вытаскивать из дурной компании, ради чего пришлось продать родительскую квартиру в Петербурге.
Внучке Назаровой было всего два годика, когда ее отца – сына актрисы Митю нашли мертвым на лестнице в чужом подъезде. На руке был след от одного укола. Назарова говорит, что долго не могла простить сыну его смерть.
Почему от внучки актрисы отказалась родная мать, о трагических смертях близких мужчин и послевоенном детстве в Ленинграде Александра Назарова рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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