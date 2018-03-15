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15 марта 201816:09

Владимир Драчев готов возглавить Союз биатлонистов России

sports.ru

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Депутат Государственной думы, в прошлом знаменитый биатлонист Владимир Драчев заявил о готовности возглавить Союз биатлонистов России. Драчев настаивает на скорейших выборах руководства СБР.

"Я буду выдвигаться, если будет назначена конференция. Если поддержат региональные федерации, то, конечно, буду выдвигаться. Сначала я набрал команду. У нас есть тот же Сергей Чепиков – мой коллега по Государственной Думе. Он однозначно меня поддерживает и говорит, что всегда будет со мной. Кроме того, мои спортсмены, например, Сергей Тарасов – председатель федерации биатлона Алтайского края. Он меня поддерживает и тоже обещает помощь. Будут и еще люди, с которыми мы бегали, они моего возраста – "50+", — приводит слова Драчева "Спорт-Экспресс".

Владимир Драчев заявил, что вопрос со спонсорами решен. " Он был обсужден еще летом, но компании смотрели на эту ситуацию так: "В СБР пока некому помогать. Мы не видим, кому мы можем помочь. Если ты, Владимир, туда войдешь, то мы будем помогать. Это серьезные и уважаемые люди, которые готовы работать и помогать. Среди них и банковские структуры, и военно-промышленный комплекс, и другие крупные компании. То есть таких структур, которые готовы помогать развивать биатлон, много. И это полностью в их компетенции, и главное – у них огромное желание помочь спорту и биатлону в том числе".

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев выступил с открытым обращением с требованием срочного созыва отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России в связи с отсутствием "систематических успехов на крупных международных соревнованиях". С 2014 года пост президента организации занимает Александр Кравцов.

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