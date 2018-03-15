"Путин"-2: откровенный разговор о сокровенном

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Фильм "Путин" 3 часа назад
"Путин"-2: откровенный разговор о сокровенномЧитайте нас в Telegram
Увидела свет вторая часть документального фильма "Путин", автором которого стал политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов. На своих страницах в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" фильм разместил автор и ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев.
То, что вторая часть соберёт не меньшую аудиторию, чем часть первая, которую посмотрели более 13 миллионов человек, не вызывает сомнения.
Интерес не случаен. Фильм основывается на интервью с Владимиром Путиным, но интервью не простом. Герой программы рассказывает о малоизвестных страницах своей биографии, а порой и вообще впервые освещает подробности некоторых событий.
При этом Владимир Путин в непривычной для многих манере отнюдь не стремится подчёркивать свою роль в тех или иных событиях, что, кажется, было бы вполне естественным, а больше уделяет внимания тому, чем он и окружавшие его люди руководствовались, оказавшись в сложных, а порой и экстремальных ситуациях.
И тут на первый план выходят такие понятия, как честность, справедливость, доверие, долг.
О качествах, которыми должен обладать любой гражданин говорит сам Владимир Путин. О том, что все они присущи ему самому, говорят уже те, кто близко знаком с героем фильма, те, с кем ему прошлось пройти по жизни.
Один из ключевых эпизодов интервью это вопрос о том, что же произошло на ступенях советской резидентуры в Дрездене в далёком уже 1989 году, когда молодой офицер Владимир Путин смог предотвратить разграбление архивов контрразведки.
Свидетели тех событий, непосредственный руководитель Путина и простые немцы, жившие неподалёку и видевшие, как разворачивались события, охотно вспоминают те дни. А вот герой интервью немногословен.
И только собрав воедино все воспоминания очевидцев, становится ясно, что за кажущейся скромностью скрываются глубокие внутренние переживания человека остановившего разгорячённую толпу не угрозой применения оружия и даже не силой дипломатии, а абсолютной решительностью выполнить свой долг при любом развитии событий.
То, что толпа тогда выбрала разумный путь и отступила, и по сей день называют чудом даже те, кто находился тогда, как принято говорить, по другую сторону баррикад. И обо всём этом они тоже подробно рассказывают в фильме.
Вспоминает автор и о временах работы действующего президента в администрации Санкт-Петербурга. И о том, как Путин рисковал карьерой, помогая бывшему мэру Анатолию Собчаку выехать за рубеж на лечение.
Путин признаётся, что риск был, если бы об этом узнали те, кто боролся с Собчаком, но он даже не задумывался о том, что надо было выбрать в той ситуации. А потом добавляет гораздо более глубокую мысль о том, что выбор такой вообще не должен вставать перед человеком.
Если есть возможность поступить по справедливости, то так и надо делать, а о других вариантах не надо и задумываться, чтобы потом не понадобилось и сравнивать их.
В интервью Путин говорит и о том, как сегодня принимаются решения в Кремле и о том, как строятся его личные отношения с мировыми лидерами. Рассказывает о том, что лично для него означает человеческое счастье и о том, как это помогает России двигаться вперёд и даже покорять космос.
Говорили и о Крыме и о НАТО, вспоминали о террористических атаках на Россию и о покушениях на самого российского президента.
Не обошлось и без курьёзов. Наконец-то в интервью от первого лица удалось узнать, сколько же на самом деле весила знаменитая щука, добытая Путиным на рыбалке в Туве, и на что Ангела Меркель обменивает любимое пиво Владимира Путина.
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