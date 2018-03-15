Русскоговорящий водитель под наркотиками посеял хаос на дороге в Майами

Максвелл Олег Лагутенко оказался в тюрьме по обвинению в опасном вождении, оставлении места аварии и бегстве от сотрудника полиции — русскоговорящий водитель за рулем серебристого Infiniti поочередно протаранил три легковушки в Майами, после чего скрылся с места ДТП. Один из очевидцев — тоже говоривший по-русски — снял на видео попытки пострадавших владельцев остановить нарушителя.

Проживающий в Авентуре, пригороде Майами, Лагутенко к своим 25 годам уже 18 раз привлекался к ответственности за небрежное вождение, кроме того, его несколько раз арестовывали по подозрению в употреблении наркотиков. Последний инцидент с его участием произошел 11 марта на бульваре Бискайн, и Олег вновь находился в нетрезвом виде.

На пересечении с Северо-восточной 34-й улицей он врезался в один автомобиль, а на углу Северо-восточной 36-й на полном ходу протаранил еще две легковушки, уточняет NBC. Лагутенко не стал покидать салон и разговаривать с пострадавшими водителями, а сразу же попытался скрыться с места, не обращая внимания на полученные Infiniti повреждения. Попытки автовладельцев достучаться до нарушителя успехом не увенчались — он миновал перекресток, ловко обогнув перегородивший ему дорогу джип.

Впрочем, на его пути тут же встала еще одна машина, а находчивый водитель фургона вытащил молоток и принялся бить стекла Infiniti. Однако и на сей раз Олегу удалось уйти от неприятного разговора — протиснувшись меж двух автомобилей, он скрылся с места аварии.

Далеко уехать ему не удалось — проезжавшие мимо полицейские обратили внимание на серебристую машину с разбитым передом и после недолгой погони вынудили ее владельца остановиться. Его поведение не оставляло сомнений в том, что за руль он сел под воздействием наркотиков, что позже подтвердили анализы.

Лагутенко взяли под стражу по обвинению в опасном вождении, бегстве от инспекторов и оставлении места аварии. На свободу он сможет выйти после внесения залога в 6 тысяч долларов (по другим данным — 5 тысяч).

В результате инцидента никто из водителей и пассажиров не пострадал, однако автомобили получили серьезные повреждения.