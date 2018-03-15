Песков: публикации о новой резиденции Путина и счетах его дочерей - вымысел

"Роснефть" не строит для главы государства новую резиденцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он опроверг заявления "Центра управления расследованиями" Михаила Ходорковского.

Кроме того, Песков назвал полным вымыслом и слухи о банковских счетах дочерей Путина Марии и Катерины в Латвии.

"У дочерей Путина никогда не было и нет зарубежных счетов, — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС. — Ровно так же не соответствует действительности и распространяемая информация о том, что они проживают за границей. Они росли, получали образование и сейчас живут и работают в России".

Кроме того, Песков добавил, что никакие новые резиденции для президента не строятся.

"Тем более, — добавил пресс-секретарь главы российского государства, — они не могут строиться за счет компаний".

"Центр управления расследованиями" Михаила Ходорковского ранее опубликовал в Интернете собственный фильм о главе "Роснефти" Игоре Сечине.