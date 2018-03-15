Великобритания, США, Франция и Германия призвали Россию раскрыть программу "Новичок"

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и США призвали Россию предоставить полную информацию о программе "Новичок" в связи с отравлением работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери. Россия должна в особенности предоставить полный отчет о программе "Новичок" в организацию по запрещению химического оружия", — говорится в совместном заявлении лидеров четырех стран, переданном РИА Новости.

Осужденный в России за госизмену экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в одном из торговых центров в английском Солсбери 4 марта. По предварительным данным, сильнейшее отравление вызвало нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок".

Великобритания обвинила в причастности к инциденту Россию. Глава британского кабмина Тереза Мэй накануне объявила о мерах давления на РФ в связи с этим инцидентом, в частности, о высылке дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Российские власти категорически отвергают любые обвинения в свой адрес.

"Российская сторона не имеет никакого отношения к тому инциденту, который произошел со Скрипалем в Солсбери", — заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, добавив, что в данном деле есть все признаки провокации.