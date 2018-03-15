Лавров пошутил над своим падением на сцене форума

В прессу 15 марта попало видео, как министр иностранных дел Сергей Лавров споткнулся и упал на сцене форума "Россия — страна возможностей". Сам глава МИД прокомментировал это с юмором.

"Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке", — приводит слова Лаврова телеграм-канал НТВ.