Илья Ковальчук продаст олимпийский автомобиль и отдаст деньги на благотворительность

Олимпийский чемпион, нападающий хоккейной сборной России и СКА Илья Ковальчук решил продать автомобиль BMW X5, который он получил за победу на Олимпийских играх-2018. Илья намерен отдать вырученные от продажи деньги на благотворительность.

Илья Ковальчук разместил объявление о продажи автомобиля в социальной сети. Ковальчук назвал цену и автосалон, где будет выставлена машина. Отдам машину в хорошие руки. Цена – 7,1 миллиона рублей", – написал Илья.

Поступок Ковальчука прокомментировал его одноклубник, нападающий СКА Виктор Тихонов. "Илья – большой молодец. Он умеет "отдавать обратно". Он очень хороший хоккеист, а как человек – еще лучше. Он показывает отличный пример молодым игрокам. И вообще спортсменам", — приводит слова Тихонова "Спорт-Экспресс".