В Сьерра-Леоне впервые в мире выбрали президента с помощью Интернета

Сьерра-Леоне стала первой в мире страной, где выборы национального лидера прошли в Интернете, с использованием технологии блокчейна. Организаторы голосования заявили, что таким образом процесс избрания президента стал прозрачным и честным, а властям удалось сэкономить на печати бюллетеней, сообщает TechCrunch.

В президентских выборах приняли участие около 70 процентов жителей Сьерра-Леоне. Процедура голосования была полностью анонимной, однако запись о каждом голосе сохранялась в системе, поэтому после завершения голосования любой желающий мог изучить эту информацию.

Разработкой технологии голосования на основе блокчейна занималась компания Agora.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года.