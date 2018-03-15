Нейролептики перед уроками: врачи выяснили, чем угостились ученики питерской школы

Три петербургских школьника попали в реанимацию Детской городской клинической больницы. Это семиклассники. Состояние школьников ухудшилось во время урока биологии. Преподаватель биологии и вызвала скорую в школу N97. Два мальчика сейчас находятся в сознании, один спит. Всего отравились 15 детей. В больнице остаются семеро детей, четырех уже забрали домой родители. Ожидается, что в больницу положат еще двоих отравившихся.

"Жизни детей ничего не угрожает", — подчеркнула главврач Детской городской клинической больницы №5 имени Н. Филатова Людмила Исанкина.

Она пояснила, что все пострадавшие будут находиться под наблюдением до утра 16 марта, сообщает "Интерфакс". Все дети получают лечение по токсикологическому стандарту. Правда, говорить о том, каким препаратом отравились дети, можно будет только после лабораторного исследования анализов.

Людмила Исанкина подчеркнула, что пока можно говорить о том, что наблюдается клиника отравления препаратами-нейролептиками.

"Препаратов с аналогичным действием достаточно много, поэтому утверждать, каким конкретно препаратом произошло отравление, мы пока не можем", — пояснила главврач филатовской детской больницы Петербурга.

Уже известно, что неизвестные таблетки принесла в школу восьмиклассница. Она угостила ими других учеников.

Нейролептики (антипсихотики) — психотропные препараты, предназначенные в основном для терапии психотических расстройств, в частности, различных видов шизофрении. Эти лекарства замедляют нервно-психические процессы и успокаивают больного. Но если нейролептики примет здоровый человек, то у него разовьется состоянии нейролепсии: все эмоции — как положительные, так и отрицательные — угнетены, но трезвый рассудок сохраняется. Никакой эйфории антипсихотики (в отличие от наркотиков) не вызывают.

Проявления передозировки: расширение зрачков, сонливость, снижение сухожильных рефлексов и артериального давления, тахикардия, эпилептические припадки, синдромы психоза и многое другое. Поскольку нейролептики обладают сильным противорвотным действием, целесообразно только полное промывание желудка.