В Москве вернули к жизни знаменитый особняк Прове

В Москве вернули к жизни знаменитый особняк ПровеЧитайте нас в Telegram
На Новой Бассманной улице завершена реставрация знаменитой усадьбы Прове-Калиш. Чтобы восстановить фасад и внутренние интерьеры конца XIX века художникам понадобилось почти 20 лет.
Парадный вход справа и парадный вход слева, два эркера, два флигеля, два каретных сарая — дома-близнецы на Новой Басманной улице.
"Мы находимся на территории уникальной усадьбы, которая принадлежала промышленнику Ивану Карловичу Прове. На этой садовой территории был построен дом для детей-близнецов. Левая половина посвящена была Аделине, дочери, а на втором подъезде — Федор, Теодор", — рассказывает Людмила Письменская, историк-москвовед.
В той части дома, что справа, на мужской половине, сегодня репетирует Московский камерный хор Владимира Минина.
"Сравнивать с тем, в каких условиях мы репетировали, с тем, что сейчас есть, это как небо и земля. Сейчас – небо", — говорит Владимир Минин, художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора.
Небесного цвета стены украшают женские профили. По пилястрам вьются гипсовые цветы, оттененные позолотой. Реставрация длилась здесь долгие 16 лет.
"Здесь было все покрашено масляной краской. Делали зондажи, доходили до авторского слоя. Местами было 20 слоев", — вспоминает представитель подрядчика Андрей Ивлев.
Реставраторы и художники очистили чугунные перила лестницы. Удалось сохранить оригинальные деревянные ставни и медные шпингалеты на окнах. Специалисты по искусственному мрамору вернули блеск панелям в главном холле.
"Случайно обнаружили нишу. Когда раскрыли, получился оконный проем с фрагментами витража. Восстановили витраж, который был замурован в стене", — рассказывает представитель подрядчика Андрей Ивлев.
Новым владельцам здание досталось в удручающем состоянии. Почти весь ХХ век здесь работал кожно-венерологический диспансер.
"Здесь была приемная главврача, дальше, где комната отдыха артистов, была регистратура. Помывочные, постирочные", — показывает Алла Дубильер, первый заместитель художественного руководителя Государственного академического камерного хора.
Теперь — камерный зал, костюмерная, комнаты для репетиций и звукозаписи. Усадьбу не просто привели в порядок, но и приспособили часть помещений под нового владельца. Анфиладу и три проходные комнаты во время реставрации объединили в один концертный зал. Историческую планировку выделили цветом и обозначили колоннами.
Как говорит художественный руководитель хора, акустика требует доработки. Но репетировать в новых условиях для коллектива дело привычное, очень много гастролей. И тем ценнее возвращаться в свой дом — еще и отреставрированный так добросовестно.
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