Пригожин, ГРУ и ФСБ: США наложили санкции еще на 19 россиян и 5 организаций

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Обмен санкциями 1 час назад
Пригожин, ГРУ и ФСБ: США наложили санкции еще на 19 россиян и 5 организацийЧитайте нас в Telegram
Вашингтон расширил санкции против России. Новый санкционный список опубликован на сайте министерства финансов страны. Под ограничения попали 19 физических лиц и пять компаний. Все физические лица, вероятно, работали на Евгения Пригожина, на ФСБ и ГРУ.
Также под запреты попали и три организации, связанные с Евгенией Пригожиным. Считается, что Пригожин вмешался в американские президентские выборы в ноябре 2017 года. Это, правда, не доказано. Таким образом, под санкции попадают связанные с Пригожиным Internet Research Agency LLC, Concord Management and Consulting LLC, Concord Catering, а также непосредственно Федеральная служба безопасности России и Главное разведывательное управление Генштаба российской армии. В 2017 году Минюст США обвинил двух сотрудников ФСБ во взломе Yahoo в 2014 году, который скомпрометировал миллионы счетов Yahoo. Российские военные из ГРУ, как считают в Соединенных Штатах, несут прямую ответственность за кибератаку, вызванную вирусом NotPetya в 2017 году.
Среди включенных в новый санкционный список фигурируют первый заместитель руководителя ГРУ Владимир Алексеев, заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов, руководитель ГРУ Игорь Коробов, первый заместитель начальника ГРУ Игорь Костюков. В отношении некоторых из них санкции уже вводились ранее. А также высокопоставленные офицеры ГРУ Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов.
Кроме того, под санкции попали Евгений Пригожин, Джейхун Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Михаил Бурчук, Михаил Быстров, Ирина Каверзина, Александра Крылова, Сергей Полозов, Глеб Васильченко и Владимир Венков.
30 января 2018 года Минфин США уже опубликовал так называемый "кремлевский список". В него вошло почти все руководство российского государства и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Кроме того, в санкционный список включены лица и структуры, в отношении которых санкции были введены ранее, в частности против ФСБ, ряда высокопоставленных сотрудников ГРУ.
Закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. Госдеп США считает, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России. Этот закон уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.
Минфин США добавляет, что включение в санкционный список не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц. Однако это подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в любое время.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции США против российского оборонно-промышленного комплекса недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией, а также попыткой вытеснения с рынка путем шантажа. Вашингтон, пояснил Лавров, старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.
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