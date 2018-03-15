Норвежец Л'Абе-Лунд стал самым быстрым на этапе в Холменколене

В Холменколене продолжается восьмой этап Кубка мира по биатлону. Мужская гонка на 10 километров завершилась сенсационной победой норвежца Хенрика Л'Абе-Лунда, ранее не поднимавшегося на пьедестал.

Француз Мартен Фуркад по ходу гонки сломал палку и упал. Но эти неприятности не помешали ему вырваться в лидеры спринта. Но Мартену пришлось довольствоваться только третьим местом. Его потеснили два норвежца.

Никогда не поднимавшийся на пьедестал Хенрик Л'Абе-Лунд провел лучшую гонку в своей биографии и показал на финише 26:10.3, опередив Фуркада на 6,9 секунды. Йоханнес Бё постарался обойти и француза, и соотечественника, но смог опередить лишь Фуркада. Подвел промах. В итоге Йоханнес стал вторым, проиграв Хенрику 6,1 секунды.

Что касается наших биатлонистов, то лучший результат у Евгения Гараничева – 7 место. На 15 Дмитрий Малышко. Антон Шипулин расположился на 17 месте. 42 результат у Антона Бабикова.