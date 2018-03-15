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15 марта 201818:33

Женщину в центре Москвы насмерть сбила электричка, а не "Аэроэкспресс"
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Утром 15 марта в центре Москвы на железнодорожных путях была насмерть сбита женщина. На вид погибшей женщине около 50 лет, ее личность устанавливается. Ранее СМИ сообщили, что женщину сбил "Аэроэкспресс", следовавший в Шереметьево.

Однако позже в Московском межрегиональном следственном управлении (ММСУТ) СК РФ уточнили, что женщина была сбита электричкой Щербинка — Одинцово.

От удара женщину отбросило на соседний путь, по которому должен был пройти "Аэроэкспрес"с. Поезду удалось остановиться, не доезжая до места происшествия. По данному факту начата доследственная проверка.

В пресс-службе "Аэроэкспресса" ТАСС сообщили, что компания компенсирует стоимость авиабилетов пассажирам, опоздавшим на свой рейс из-за ограничения движения поездов в Шереметьево 15 марта с 10:00 до 11:00 часов.

Как уточнили в компании, по не зависящим от нее причинам был отменен поезд из Шереметьева отправлением в 11:00 и частично отменен поезд с Белорусского вокзала в 10:00.

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