Обманутые дольщики из Балашихи получили долгожданные ключи

Почти 700 обманутых дольщиков в Балашихе уже в марте отпразднуют новоселье. Сегодня ключи от новых квартир им вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. История долгостроя "Квартал Лукино" тянется уже 7 лет. Все это время люди никак не могли въехать в свои дома.

Этого дня Галина Александровна ждала 7 долгих лет. Чтобы купить здесь квартиру, она потратила все свои деньги. Мечтала сделать подарок внучке. Но в разгар работ застройщика признали банкротом.

- Конечно, много нервов было, много слез было. Потому что у меня внучка, я сделала подарок. А квартиры-подарка нет. Но нам все-таки повезло.

700 семей остались без квартир и без денег из-за безответственности предыдущего застройщика. Чтобы решить проблему, региональным властям срочно пришлось искать нового. В итоге закончить дома взялась компания "Гранель". В качестве бонуса ей выделили землю под строительство нового жилого комплекса, но с условием: сначала застройщик должен заселить всех дольщиков "Квартала Лукино".

Этот радостный день приближали, как могли, но когда две 17-этажки уже были готовы, выяснилось, что построены они в природоохранной зоне парка "Лосинный остров". Минприроды не разрешало заселение. Однако в итоге областные и федеральные власти сумели договориться.

"Мы обратились за помощью к полномочному представителю президента. И благодаря включенности, в рамках президентской политики, президентских поручений, мы смогли обеспечить сегодня людей ключами. Нам была оказана поддержка на федеральном уровне", — рассказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Сегодня новоселье справили первые семьи, остальные получат ключи от заветных квартир до конца марта.