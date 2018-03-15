Собчак решила создать "Партию перемен"

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил о создании "Партии перемен" совместно с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак.

Об этом он оповестил общественность в своем Telegram-канале, отметив, что рабочее название пока "Партия перемен" и организация будет создана на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева.

Эту информацию подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов, пояснив, что новая партия создается на базе "Гражданской инициативы" так как у той есть лицензия, получить которую для новой политической организации "нереально".

Он подчеркнул, что партия будет переформатирована и главное в ней то, что "это не про вождей, а про всех нас, довольно уже "национальных лидеров".