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Обмен санкциями 1 час назад

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15 марта 201819:39

МИД России: Москва готовит достойный ответ на новые санкции США
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"Мы уже приступили к отработке наших ответных мер", — заверил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков после введения Вашингтоном новых санкций к Москве. При этом Рябков не исключает, что со стороны США возможны и дальнейшие жесткие действия.

"Мы к ним готовы", — цитирует Рябкова ТАСС.

По мнению высокопоставленного российского дипломата, новые санкции ничего на международной арене не меняют и не добавляют. "Это все те же самые хороводы политического свойства вокруг абсолютно беспочвенных и лишенных какой бы то ни было связи с реальностью обвинений России якобы во вмешательстве во внутренние процессы США", — подчеркнул Сергей Рябков.

При этом замглавы российского МИД подчеркнул, что общая атмосфера неприятия России в США крайне сгустилась.

"Они себя повязали по рукам и ногам своей собственной истерией, в которую скатились вопреки всем нашим призывам остановиться, начинать как-то выводить отношения из пике, налаживать диалог", — констатировал российский дипломат.

15 марта 2018 года Минфин США ввел новые санкции против 19 человек и пяти российских организаций. Под санкции попали высокопоставленные сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба российской армии. Кроме того, ограничительные меры Минфин пообещал применить к сотрудникам российского "Агентства интернет-исследований". Их в США обвиняют в причастности к вмешательству в выборы президента США.

30 января 2018 года Минфин США уже опубликовал так называемый "кремлевский список". В него вошло почти все руководство российского государства и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Глава МИД России Сергей Лавров, в частности, посчитал американские санкции к предприятиям российского оборонного комплекса проявлением нечестной конкуренции. Лавров аояснил, что Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.

Президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года Закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Госдеп США считает, что закон станет фактором сдерживания для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России.

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