Карякин сыграл вничью с Каруаной на турнире претендентов

В Берлине продолжается турнир претендентов, победитель которого поспорит за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Сергей Карякин сыграл вничью с лидером соревнований американцем Фабиано Каруаной.

Партия, в которой Карякин играл черными, завершилась вничью на 31 ходу. После семи партий на счету Каруаны стало 3,5 очка, и он лидирует в турнир. Участник последнего матча за звание чемпионата мира Сергей Карякин набрал пока полтора очка.

Восемь участников турнира сыграют в два круга. Соревнования завершатся 27 марта. Победитель осенью поспорит с норвежцем Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира.