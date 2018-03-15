Взрыв в Техасе: горит химический завод

На химическом заводе в американском городе Крессон в штате Техас, прогремел взрыв.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил телеканал SBC, отметив, что одно из производственных помещений завода охватил масштабный пожар.

Один человек пропал без вести, другой серьезно пострадал при взрыве.

Несколько пожарных расчетов прибыли на место происшествия, но их работу осложняет отсутствие информации о том, какие именно химикаты горят.

Экстренные службы города ожидают прибытия экспертов, специалистов по химическим технологиям.