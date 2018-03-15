Лидеры России рассказали президенту о своих проектах

Лидеры России рассказали президенту о своих проектахЧитайте нас в Telegram
Реализация проектов, задуманных молодыми специалистами, помогает успешному развитию страны. Об этом Владимир Путин заявил, когда выступал перед участниками форума "Россия — страна возможностей". Именно президент был инициатором создания форума как способа помочь профессиональному и карьерному росту талантливых молодых людей. И для многих из них этот рост уже начался.
В огромном концертном зале ВДНХ президента встречают более пяти тысяч человек — молодых, талантливых и энергичных, из самых разных регионов России. "Страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успеха каждого будет складываться успех нашей России, — говорит Владимир Путин. — Я желаю, чтобы все ваши проекты были реализованы".
Россия — страна возможностей, это могут подтвердить победители 14 проектов, участников форума, начиная с "Движения школьников России" (это самые юные) до "Лидеров России". Волонтеры, студенты, предприниматели, молодые профессионалы — все они здесь. Их таланты и способности востребованы и уже служат на благо России.
Студентка экономического университета Ксения Горячева может с полным правом называть себя капитаном российского бизнеса. Разработала образовательный проект. Собрала команду таких же молодых и целеустремленных.
Школьнику из Оренбурга Вячеславу Мачневу — всего 17 лет. Но он уже разработал целую линейку оригинальной садовой мебели, и у него есть все шансы стать мебельным магнатом как минимум в отдельно взятой Оренбургской области. "Теперь моя глобальная цель — это сделать свой мебельный завод", — говорит молодой человек.
На совершенно новую орбиту одним махом перешел и Павел Татаренко из Великого Новгорода. Программист по образованию, менеджер банка еще совсем недавно, но теперь вот — как победителю "Лидеров России", ему предложили возглавить целое региональное Министерство образования. "Очень важно все-таки, что Новгородская область была привлекательна не как регион-донор, тогда хорошие кадры и талантливая молодежь уезжает в столицы, а наоборот, чтобы они оставались у себя, развивали свой регион, так же развивая уже будущее поколение", — отмечает новый министр.
Сегодня глава государства приехал на форум, чтобы поприветствовать победителей, среди которых сразу два заместителя федеральных министров — здравоохранения и энергетики. Эти должности они заняли после победы в конкурсе "Лидеры России". Каждый спешит рассказать президенту о своем деле, о своем проекте, который уже работает и приносит его создателю прибыль, а россиянам — пользу.
Дарья Борцова вместе отцом развивает семейное дело — производство замороженных продуктов. Ее проект выиграл грант — бесплатное обучение в экономическом университете имени Плеханова. Анастасия Филиппова из Рязани сумела воплотить два, казалось бы, никак не связанных с собой проекта: это ресторан быстрого питания и салон оздоровительного массажа, где работают люди, потерявшие зрении или слух. Студент Красноярского государственного медуниверситета Павел Соболев признается президенту, что перед ним стоит дилемма — стать хирургом или заняться предпринимательством. Тем более что и то, и другое, у него, судя по всему, хорошо получается. Сейчас он внедряет в производство лапароскопический тренажер для хирургов, который в разы дешевле существующих промышленных образцов. Путин советует Павлу свои проекты согласовывать с заместителем министра здравоохранения Олегом Салагаем. Есть у студента из Красноярска и личная просьба — он просит президента подписать открытку своей бабушке, которая приболела.
Президент не скрывает, что его заинтересовал каждый из представленных проектов, потому что все они уже работают, а это новые рабочие места, новые технологии.
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